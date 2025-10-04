Giuleștiul fierbe! Rapid a urcat pe primul loc și visează la titlu, după mai bine de 20 de ani

Rapid a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă seara, în Giuleşti, în etapa a 12-a. Aflați la a doua victorie la rând după ce a pierdut surprinzător cu Hermannstadt, giuleștenii visează la titlul pe care nu l-au mai câștigat din sezonul 2002/2003.

Vișiniii au deschis scorul prin autogolul lui Ionuţ Larie (9), în urma unui corner executat de Claudiu Petrila. Alexandru Dobre (20) a majorat diferenţa, deviind şutul lui Elvir Koljic. Farul a redus din diferenţă prin Ionuţ Vînă (56), care a plasat mingea la vinclu. Alexandru Dobre (67) a închis tabela cu o lovitură de cap, după ce centrarea lui Petrila a fost deviată de Larie.

De partea cealaltă, după un start bun în campionat, Farul se scufundă. Constănțenii nu au mai câştigat de patru etape, în care are două egaluri şi două eşecuri.

În celelalte meciuri ale zilei, Csikszereda a obținut prima victorie din istorie în prima ligă, 2-1 cu U Cluj, în timp ce Petrolul s-a impus surprinzător pe terenul revelației FC Argeș, cu 1-0.

Rapid - Farul 3-1 (2-0)

Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Larie (autogol, 9), Dobre (20, 67)/ Vînă (56).