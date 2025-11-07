Ce a determinat-o pe Simone Biles să apeleze la bisturiu. Trei intervenții estetice pentru cea mai premiată gimnastă din lume: „N-ai ghici două dintre operații”

Simone Biles, cea mai titrată gimnastă din lume, le-a împărtășit fanilor săi că a apelat, recent, la trei intervenții estetice.

Sportiva americană și-a mărit sânii și a făcut alte două proceduri suplimentare, una pentru estomparea cearcănelor și alta pentru corectarea lobilor urechilor, conform sport.es.

Cunoscuta campioană, care deține un palmares impresionant cu 11 medalii olimpice și 23 de titluri mondiale de aur, a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre decizia sa și le-a cerut urmăritorilor să-și exprime părerea în legătură cu schimbările făcute.

„Am avut trei operații estetice. N-ai ghici niciodată două. Pune-ți pariurile. Am făcut o blefaroplastie inferioară pentru că aveam cearcăne groaznice sub ochi și o operație la lobul urechii pentru că, atunci când eram mai tânără, mi-am rupt lobul urechii când mi s-a desprins un cercel!”, a spus campioana olimpică.

Simone Biles trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Jonathan Owens, sportiv profesionist în liga americană de fotbal (NFL), unde joacă pentru echipa Chicago Bears. Cei doi s-au cununat în 2023, marcând astfel un nou capitol în viața celei mai premiate gimnaste din lume.

Nu se știe dacă va participa la Olimpiada din 2028

Cu câțiva ani înainte, la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, Simone Biles a șocat lumea sportului când a ales să se retragă din mai multe probe, inclusiv din finala pe echipe. Decizia a venit pe fondul unor probleme de sănătate mintală care i-au afectat profund starea de echilibru și capacitatea de a-și controla mișcările, un fenomen periculos pentru un gimnast de talia ei. Ea a explicat atunci că a avut nevoie să se oprească pentru a-și recăpăta stabilitatea emoțională și siguranța în antrenamente.

La un eveniment desfășurat la începutul lunii octombrie, la Buenos Aires, Simone Biles a fost întrebată dacă își propune să participe la Jocurile Olimpice din 2028, care vor avea loc la Los Angeles. Răspunsul ei a fost rezervat. A spus că se bucură de o pauză binemeritată și că pune pe primul loc echilibrul dintre corp și minte. Totuși, a lăsat o portiță deschisă, sugerând că va fi prezentă la competiția de peste câțiva ani. Fie ca sportivă, fie în alt rol, poate din tribune.