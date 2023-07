Gigi Becali știe cine e omul din umbră care îl susține pe Florin Talpan: „Puternic, milionar, ascuns”

După o telenovelă de o săptămână, negocierile dintre FCSB și CSA Steaua, pentru închirierea stadionului Ghencea, au ”murit”, iar derby-ul cu Dinamo se va juca pe Arcul de Triumf. A învins colonelul Florin Talpan, cel care s-a opus din răsputeri ca FCSB să ajungă să joace pe arena ”militarilor”, construită pe bani publici.

Dar cine este juristul Stelei și ce putere are acesta? Un răspuns l-a dat Gigi Becali, în cadrul conferinței de presă, chiar dacă nu putem pune preț 100% pe afirmațiile patronului vicecampioanei. Finanțatorul roș-albaștrilor crede că Florin Talpan este susținut de generalul Cătălin Zisu, cel care a avut conflicte în trecut cu patronul roș-albaștrilor, din cauza stadionului din Ghencea. Becali crede că cei doi sunt oamenii care au blocat disputarea meciului FCSB - Dinamo pe stadionul Steaua.

„Talpan e susţinut de aceeaşi persoană care a susţinut şi nesemnarea contractului. Are putere mare, numai că nu are la nivel de Guvern. E posibil să fie Zisu. Omul, când are bani, dacă mai are şi grad, dacă, să zicem e general, şi mai face şi 50-60 de milioane de euro, atunci cu acela nu poţi să te mai pui. Ăla are şi putere de grad, şi putere politică şi putere de bani. Ăla e puternic, tată, e greu.

Zisu ăsta are el ceva, s-a făcut mare milionar, stă ascuns, dar e mare milionar. Dar poate trimite şi DNA-ul un control să vadă ce s-a întâmplat cu logistica Armatei, să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu. Toţi care s-au luat cu mine, toţi au căzut în belele. O să vedeţi. Toţi care îmi fac mie rele, toţi o să treacă numai prin belele”, a declarat Gigi Becali, în cadrul conferinței de presă.

Chiar dacă a pierdut o luptă, FCSB a anunțat că va face în continuare demersuri pentru a putea juca pe stadionul Stelei. „Urmează meciul cu CFR. Vom face adrese non-stop. Să vedem dacă cineva îşi permite să piardă sume importante la bugetul statului şi să vedem dacă cineva poate face vreun abuz. Bănuiesc că va fi penal până la urmă. Există o gaură bugetară. Milioane din bugetul de stat se duc într-o echipă de fotbal (n.r. – CSA Steaua) şi într-un stadion, iar nimeni nu vrea să încaseze pentru sportul pentru care a fost construit“, a spus și Mihai Stoica, la Orange Sport.