Stadionul lui Talpan: FCSB – Dinamo, derby condiționat de șapte clauze publicate pe Facebook

FCSB – Dinamo (22 iulie, ora 21.30), primul mare derby al Superligii, ar fi trebuit să se joace pe Stadionul Steaua, însă pare tot mai aproape de arena Arcul de Triumf, cu o capacitate de doar 7.000 de locuri.

S-a ajuns aici pentru că, după ce MApN și-a dat acordul pentru ca partida de sâmbătă să se joace pe Ghencea, Clubul Sportiv al Armatei s-a cramponat de o clauză de asigurare pentru gazon în valoare de... un milion de euro! Asta deși o eventuală înlocuire a gazonului după derby ar costa maxim 200.000 de euro.

Astăzi, după niște negocieri-maraton între reprezentanții CSA Steaua și FCSB, colonelul Florin Talpan a publicat un mesaj kilometric pe Facebook despre nu o clauză, ci șapte (!) de care depinde găzduirea derby-ului de arena Steaua.

Ce a scris Florin Talpan?

Având în vedere ultimele apariții in presă ale lui Becali privind furtul de identitate și încălcarea deciziilor definitive pronuntate de instanțele de judecata de către oficialii FCSB, Clubul Sportiv al Armatei STEAUA Bucuresti este obligat să ia măsuri legale pentru protejarea brandului Steaua.

În acest sens, clubul STEAUA, unicul proprietar legal al numelui Steaua și al mărcii Steaua, trebuie să impună la FCSB următoarele clauze obligatorii pentru a proteja numele si marca Steaua. FCSB și angajații săi trebuie să semneze si să respecte prin contract următoarele clauze obligatorii”, și-a început Talpan mesajul, urmat de clauzele în cauză:

1. FCSB se obligă să recunoască dreptul exclusiv de proprietate al clubului Steaua pentru numele «Steaua» și «Steaua București»

FCSB se obligă să respecte deciziile definitive și irevocabile pronunțate de instanțele de judecată din dosarele marca Steaua și numele Steaua. Angajații acestei societăți vor înceta de îndată furtul de identitate și orice asociere între clubul FCSB și identitatea clubului STEAUA, făcută cu scopul de a parazita numele și marca Steaua.

Toate mărcile clubului STEAUA sunt protejate de Legea nr. 84/1998 privind protecția mărcilor. FCSB este obligată să respecte această lege. FCSB va respecta, de asemenea, Legea Sportului - care prevede că un club sportiv deține dreptul exclusiv de proprietate asupra mărcii și asupra numelui pe care îl poartă.

În acest sens, FCSB se obligă să recunoască dreptul exclusiv de proprietate al clubului Steaua pentru numele «Steaua» și «Steaua Bucuresti» și pentru toate mărcile aflate în patrimoniul CSA Steaua (MApN) înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

2. FCSB va emite un comunicat oficial și o notificare către FRF, LPF și UEFA

FCSB va emite un comunicat oficial și o notificare către FRF, LPF și UEFA prin care recunoaște folosirea ilegală a numelui și a mărcii «Steaua București» în perioada 2003-2017, în acord cu deciziile definitive pronunțate de instanțele de judecată din aceste dosare.

3. FCSB va renunţa la demersul de a înregistra o marcă cu numele «FCSB Steaua»

FCSB va renunţa la demersul de a înregistra o marcă cu numele «FCSB Steaua» la Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) – un demers prin care FCSB încearcă să eludeze legea și deciziile pronunțate de instanțele de judecată din România, decizii prin care instanțele din România au interzis societății FCSB să folosească numele «Steaua», «Steaua București» sau alte semne similare pentru publicitate sub orice formă.

4. FCSB se obligă să achite prejudiciul adus MApN pentru folosirea ilegală a numelui Steaua

FCSB se obligă să achite prejudiciul adus MApN pentru folosirea ilegală a numelui Steaua și a mărcii Steaua București, aşa cum va fi stabilit în urma deciziilor definitive ale Justiţiei. Amintim că avocatii FCSB au recunoscut folosirea ilegală a numelui și mărcii Steaua, în mai 2018, în fața Tribunalului București.

La acea vreme, FCSB a solicitat instanței și a fost de acord să achite prejudiciul pentru o perioadă de TREI ani. Instanța a stabilit că prejudiciul trebuie achitat pentru întreaga perioadă în care FCSB a folosit ilegal numele și marca STEAUA

5. FCSB se obligă să renunțe la procesul din instanță prin care urmărește distrugerea clubului STEAUA

FCSB se obligă să renunțe la procesul din instanță prin care urmărește distrugerea clubului STEAUA - proces în care societatea FCSB solicită anularea (adică ștergerea din istorie) a tuturor mărcilor folosite de CSA Steaua în istoria de 76 de ani, din 1947 până în prezent.

6. FCSB va elimina de îndată de pe site-ul oficial orice referire la istoria, identitatea și palmaresul clubului STEAUA

FCSB va elimina de îndată de pe site-ul oficial orice referire la istoria, identitatea și palmaresul clubului STEAUA, înființat de Armata Română în iunie 1947.

În acest sens, FCSB poate afișa pe site-ul oficial propriul Certificat de Identitate Sportivă obținut în februarie 2003, actul prin care Ministerul Sportului atestă înființarea clubului FCSB în satul Mogoșoaia din jud. Ilfov.

7. FCSB recunoaște că nu deține dreptul de folosință pentru numele, marca sau palmaresul CSA STEAUA

FCSB recunoaște oficial că nu deține și nu a deținut niciodată dreptul legal de folosință sau dreptul legal de proprietate pentru numele, marca sau palmaresul Clubului Sportiv al Armatei STEAUA.

FCSB recunoaște oficial faptul că în momentul înființării, în februarie 2003, societatea nu a preluat de la Asociatia AFC Steaua nici numele, nici marca, nici palmaresul clubului Steaua, având în vedere că AFC Steaua nu a deținut niciodată dreptul de proprietate pentru marcă, nume si palmares – potrivit ÎCCJ, toate acestea au rămas întotdeauna în patrimoniul CSA Steaua.

În acest sens, FCSB se obligă să publice pe site-ul oficial si pe pagina oficială de Facebook toate deciziile și motivările instanței din dosarele pentru numele, marca și palmaresul clubului Steaua.

Acestea sunt clauzele obligatorii care trebuie semnate de societatea FCSB pentru a demonstra buna-credință și respectarea tuturor deciziilor definitive și irevocabile pronunțate de instanțele din România, decizii potrivit cărora Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu și-a cedat niciodată numele, marca sau palmaresul către alte entități juridice sau comerciale.

Traficul de influență și apelurile telefonice directe, cu presiune, către primul-ministru trebuie să înceteze! Legea trebuie să primeze și nu furtul de identitate și hoția! Înregistrarea unei marci in Spania in condițiile în care in Romania ai pierdut aceasta marcă denotă iar încercare de furt de identitate si istorie! Demonstrează rea credinta!