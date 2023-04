Gigi Becali, atac cu talpa la Anghel Iordănescu: Un găinar care nu spune adevărul. Ce l-a scos din minți

Proiectul de modificarea a Legii Sportului, prin care Steaua ar primi drept de promovare, îl face pe Gigi Becali să simtă că îi fuge pământul de sub picioare. Patronul FCSB atacă în stânga și în dreapta, dar și afirmă sus și tare că va vorbi cu politicienii ca să nu voteze schimbarea legii.

Primul luat în colimator de Gigi Becali a fost Anghel Iordănescu, după ce fostul selecționer s-a poziționat de partea grupării militare în războiul Steaua - FCSB. Finanțatorul celei din urmă îl acuză pe acesta că ştie toate detaliile despre cum a preluat Steaua, dar, cu toate acestea, este în tabăra echipei din Ghencea.

După verdictul din 2014, când magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-au lăsat pe Gigi Becali fără marca Steaua, cei doi s-au situat de partea echipei din Ghencea. Acum, Anghel Iordănescu şi Marius Lăcătuş şi-au declarat susţinerea pentru schimbarea Legii Sportului, care i-ar permite Stelei să joace în Liga 1.

Supărat și pe Marius Lacătuș

”M-a dezamăgit Iordănescu, pentru că el ştie ce s-a întâmplat. Mi-a cerut bilete, a dat telefoane, iar după să fii împotriva mea? Dacă era un om onest... el ştie adevărul, Lăcătuş ştie adevărul. Ştii că au semnat zeci de generali, că au semnat nu ştiu câţi din ministere, de ce nu spui adevărul?

Dacă eşti găinar, nu spui adevărul! Păi, spune, băi, cum s-a întâmplat! De ce eşti găinar? M-a sunat, am vorbit, nu sunt supărat pe el, dar sunt şi eu om, ştiu câţi bani am băgat, ştiu cât am luptat! Eu sunt mai puternic decât ei toţi la un loc”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Intervine personal la nivel politic

Patronul FCSB susţine că va avea o discuţie cu liderii PSD, PNL şi AUR pentru ca parlamentarii celor trei partide să nu voteze modificările la Legea Sportului:

”Ce să facă... cum, mă... că legea, că nu ştiu ce... ce lege, mă? Nu există, mă, aşa lege. Cum, cine să voteze legea aia? O să vorbesc eu la PSD şi nu mai votează niciunul. Vorbesc eu cu Ciolacu şi nu mai votează nici nimeni. Vorbesc şi cu Simion şi nici Simion nu votează şi gata. Mai vorbesc şi cu Rareş Bogdan să nu voteze nici PNL-ul şi gata. Corupţie în toată firea”, a spus Gigi Becali acum câteva zile.