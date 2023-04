Gigi Becali, încă un derapaj. Ce echipă va ajuta FCSB în play-off: „Suntem prieteni”

Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat joi că va face tot posibilul ca CS Universitatea Craiova să prindă locul 4 în play-off în detrimentul Rapidului.

Finanțatorul vicecampioanei României a declarat că, pentru a-și realiza obiectivul, oltenii trebuie să învingă la Sf. Gheorghe, în partida cu Sepsi. „Craiova joacă pentru ea, pentru locul 4, pentru cupele europene. Se bate cu Rapidul. Noi o să o ajutăm pe Craiova, suntem prieteni. Ei doar trebuie să o bată pe Sepsi, să nu facă precum cealaltă Craiovă. Să nu facă și ei la fel”, a spus Gigi Becali, patronul FCSB, echipă care va întâlni pe Rapid în acest weekend (duminică, 20.30).

În orice țară civilizată, acest gen de afirmație ar ajunge imediat la comisiile de disciplină. La noi însă, probabil fiind cunoscute ”perlele” scoase zilnic de Gigi Becali, probabil că vorbele acestuia vor fi trecute cu vederea de șefii fotbalului românesc.

E convins că Hagi va fi ajutat de arbitri

După această afirmație năucitoare, Gigi Becali a mai spus că îi e frică de arbitraje în partidele cu CFR Cluj și Farul. „Mi-e teamă de arbitraje la meciurile directe cu CFR și Farul. Sper să nu ajungem la așa ceva. Nu că ar fi o conspirație. Numai că nu ai ce să le faci la arbitri. Ce poți să le faci dacă îl iubesc pe Gică Hagi? Erau copii, iar Hagi era mare atunci.

Oricine ar fi, normal că-l iubesc pe Hagi. Și-or face ei meseria, dar e firea. Vrând, nevrând, tot trag cu el. Nu că ar face ceva. E dragostea de marele fotbalist Hagi. Sunt mai cu trac. Și aseară, Istvan Kovacs, n-a făcut ceva de reproșat, dar... Înțelegi? Nu e nimic rău în asta. E lucru bun că oamenii iubesc pe cineva care a fost mare în viața lui.

E un respect. Nu reproșez asta. Dar mi-e teamă de dragostea față de Hagi. Are numele pe care îl are. N-o să țină cu mine. Toți sunt împotriva mea. Ei sunt toți cu lumea, eu îl chem pe Hristos. Nu pot fi mai mari decât Hristos”, a zis Gigi Becali.