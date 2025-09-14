FCSB, încă o evoluție rușinoasă. S-a încurcat și cu Csikszereda și a ajuns la 7 meciuri fără victorie

FCSB continuă seria evoluțiilor dezastruoase. După un start promițător în partida directă contra celor de la Csikszereda, în cadrul etapei 9 din Superliga, gruparea pregătită de către Elias Charalambous s-a autosabotat pe finalul serii.

Campioana României a deschis scorul serii în minutul 55 prin Malcom Edjouma, sperând la o victorie „trasă de păr”. Incredibil, însă, cum FCSB a reușit să o dea în bară chiar pe finalul partidei.

Cele două grupări și-au împărțit punctele la Miercurea Ciuc, după ce Alexandru Pantea a introdus balonul în propria poartă, în minutul 82. Fundașul a fot titular în locul lui Risto Radunovic, care este accidentat.

Formația din Ardeal a controlat, în mare parte, jocul. În urma unei centrări de la colțul terenului, mingea a aterizat în careul FCSB-ului, lovindu-se de piciorul jucătorului în vârstă de 22 de ani.

În urma acestui rezultat, campioana României se află pe locul 11 în clasamentul competiției interne, cu un total de șapte puncte obținute de-a lungul celor nouă etape disputate, până în prezent. FCSB a ajuns la o serie incredibila, de 7 meciuri fără victorie în Superliga.

În următoarea etapă, elevii lui Elias Charalambous vor da piept cu FC Botoșani, partidă ce este programată pe data de 19 septembrie, de la ora 20.30.

Pe cealaltă parte, Csikszereda se situează pe locul 15 în ierarhia internă, cu un total de 3 puncte obținute. Urmează să se dueleze cu Metaloglobus, pe data de 22 septembrie, de la ora 18.00.