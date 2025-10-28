Video Gest nesportiv comis de jucătorul de tenis kazah Alexander Bublik. Și-a evitat adversarul la finalul meciului

Kazahul Alexander Bublik (28 de ani, 16 ATP) a făcut un gest nepoliticos, după mingea de meci care i-a adus victoria în fața australianului Alexei Popyrin (26 de ani, 47 ATP) și l-a trimis în turul secund la Mastersul 1.000 de la Paris.

Aleksandr Bublik l-a ignorat complet pe Alexei Popyrin la sfârșitul meciului direct. Jucătorul de tenis kazah a decis să nu-i strângă mâna.

La conferința de presă, a explicat motivul gestului: „De ce aș face asta? În tenis, există reguli de comportament și respect, pe care el nu le respectă”, a declarat Bublik.

În timpul meciului, Popyrin câștigase mai multe puncte datorită unor lovituri norocoase, fără să-și ceară vreodată scuze, așa cum se obișnuiește.

Prin urmare, după câștigarea partidei (scor 6-4, 6-3), Bublik a sărbătorit ridicând brațele și s-a îndreptat imediat spre arbitru, pentru a-l saluta, evitându-l complet pe Popyrin.