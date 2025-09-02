search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cine este femeia cu care Sinner s-a întreținut înainte să-l distrugă pe Bublik

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) a avut o prestație solidă în optimile de finală de la US Open și l-a învins azi-noapte pe kazahul Alexander Bublik (28 de ani, 24 ATP), scor 6-1, 6-1, 6-1, iar pentru un loc în semifinale se va lupta cu conaționalul Lorenzo Musetti (23 de ani, 10 ATP).

Anna Wintour, la o discuție cu Jannik Sinner
Anna Wintour, la o discuție cu Jannik Sinner

Jannik a discutat la New York cu Anna Wintour, fostă redactoare a Vogue și pasionată fană a tenisului.

Alături de actorul Rami Malek, jurnalista s-a oprit pe terenul central pentru a-l urmări pe Sinner cum se încălzește înainte de meci.

Sunt bine, mă distrez”, se poate auzi spunând Sinner într-un videoclip. Jocul prestat de Sinner l-a făcut pe Bublik să exclame că italianul este cel mai bun din istorie.

Pare construit cu inteligența aritficială”, a glumit Bublik, după ce a fost pulverizat de italian într-o oră și 21 de minute de joc.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
digi24.ro
image
Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București
gandul.ro
image
Prognoza meteo pentru septembrie: Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei
mediafax.ro
image
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a crezut că a câștigat la loterie 100 de dolari și s-a bucurat. Apoi, zerourile „au continuat să tot apară”
antena3.ro
image
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
observatornews.ro
image
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Tichete de energie. Cum obții ajutorul financiar de la stat. Cum depui cererea online
playtech.ro
image
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut anunțul
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Profesorii amână prima zi de școală! Ce se întâmplă cu elevii începând de marți, 9 septembrie
kanald.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
O nouă BOMBĂ în showbiz! Încă un cuplu celebru din România s-a DESPĂRȚIT! Erau logodiți și se pregăteau de nuntă, dar au anulat tot!
romaniatv.net
image
Veste majoră pentru toți românii care plătesc facturi!
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Imagini de senzație cu Eric Roberts la București! Marele actor, impresionat la cina cu românii: „Sunteți foarte calzi și primitori”
click.ro
image
Dezmăț total după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii! Ispitele s-au „combinat” între ele mai ceva ca în show-urile matrimoniale. Cum s-au terminat poveștile
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Festivalul de Film de la Veneția, 2025. Ținutele spectaculoase de pe covorul roșu și cum a inspirat-o Julia Roberts pe o actriță

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă