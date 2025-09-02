Cine este femeia cu care Sinner s-a întreținut înainte să-l distrugă pe Bublik

Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) a avut o prestație solidă în optimile de finală de la US Open și l-a învins azi-noapte pe kazahul Alexander Bublik (28 de ani, 24 ATP), scor 6-1, 6-1, 6-1, iar pentru un loc în semifinale se va lupta cu conaționalul Lorenzo Musetti (23 de ani, 10 ATP).

Jannik a discutat la New York cu Anna Wintour, fostă redactoare a Vogue și pasionată fană a tenisului.

Alături de actorul Rami Malek, jurnalista s-a oprit pe terenul central pentru a-l urmări pe Sinner cum se încălzește înainte de meci.

„Sunt bine, mă distrez”, se poate auzi spunând Sinner într-un videoclip. Jocul prestat de Sinner l-a făcut pe Bublik să exclame că italianul este cel mai bun din istorie.

„Pare construit cu inteligența aritficială”, a glumit Bublik, după ce a fost pulverizat de italian într-o oră și 21 de minute de joc.