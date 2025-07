Gazonul Arenei Naționale, distrus de festivaluri. Se va juca fotbal abia după ce va fi schimbat. „E inacceptabil”

În urma organizării mai multor festivaluri pe Arena Națională, suprafața de joc a stadionului trebuie schimbată în cel mai scurt timp, pentru a putea fi reluată activitatea în Superliga. În urma aprobării evenimentelor extra sportive care s-au organizat în incinta arenei, FCSB a avut cel mai mult de suferit. Formația roș-albastră și-a mutat „casa” în Ghencea pentru primele etape ale noului sezon de Superliga.

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, s-a adresat în mod direct angajaților din cadrul Primăriei Municipiului București, care se ocupă de gestionarea activității celui mai mare stadion din țară.

După ce Arena Națională a devenit, din nou, indisponibilă pentru echipele din Superliga, oficialul LPF a tras un semnal de alarmă vehement, astfel că „fotbalul trebuie să aibă proprietate pe stadionul construit special pentru fotbal”. „Am mai spus-o și o repet: fotbalul trebuie să aibă prioritate pe stadionul construit pentru fotbal.

E inacceptabil ca aproape an de an, să discutăm din nou despre refacerea gazonului de pe Arena Națională, compromis de festivaluri și evenimente fără nicio legătură cu sportul. Uitați-vă la exemplul lui Selly – Beach Please a revitalizat un oraș întreg, fără să distrugă un stadion. Respectați sportul. Respectați fotbalul.

Dacă tot organizați altceva, faceți-o fără să distrugeți infrastructura sportivă plătită din bani publici și închiriată pe sume consistente pentru zeci de meciuri anual!", a transmis Justin Ștefan, pe Facebook.

„Stadionul va fi disponibil începând cu finalul lunii iulie!”

Primăria Generală a Municipiului București a oferit informații despre procesul de schimbare al gazonului de pe Arena Națională. Momentan, nu se știe data exactă când arena va fi disponibilă pentru reluarea partidelor din noul sezon al Superligii.

„Stadionul va fi disponibil pentru organizarea de evenimente sportive începând cu finalul lunii iulie sau începutul lunii august, în funcție de termenele stabilite pentru procesul de înlocuire a suprafeței de joc (achiziție, transport, descărcare, montare, aducere la parametrii optimi pentru organizarea meciurilor de fotbal).

La acest moment, nu putem preciza cu exactitate care va fi costul operațiunii de înlocuire a suprafeței de joc a Arenei Naționale. Prețul poate varia în funcție de valoarea de achiziție, costurile de transport, etc., urmând a fi comunicat după finalizarea operațiunii. Menționăm că această lucrare va fi realizată de o firma din România, cu care Primăria Municipiului București are încheiat un acord cadru pentru servicii de mentenanță!", a transmis PMB.