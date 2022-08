Gabriela Ruse va trăi, diseară, visul american: Decizia care o aduce în prim-planul lumii tenisului

România avea cele mai mari așteptări de la Simona Halep, la New York, însă surprizele plăcute vin de la alte românce. Mai precis, de la cele trei care au trecut în turul II de la US Open 2022.

Dintre cele trei, prima va fi în acțiune, diseară. Vorbim despre Gabriela Ruse (24 de ani, 101 WTA), care o va întâlni pe Cori Gauff (SUA, 18 ani, 12 WTA). Având în vedere că Gabriela, outsider în mod clar, se va afla față în față cu o favorită a publicului, organizatorii au programat acest meci pe „Arthur Ashe“, cea mai importantă arenă din cadrul complexului „Billie Jean King National Tennis Center“.

Cum prima partidă a zilei, Murray (51 ATP) – Nava (203 ATP), va începe de la ora 19.00, ora României, probabil, Ruse și Gauff vor intra pe teren, după ora 21.00 (Eurosport).

Indiferent de ce va face, diseară, Ruse a bifat deja o reușită la New York. Atât din punct de vedere sportiv, cât și finanicar. În primul rând, calificarea în turul II a readus-o în Top 100, ea ocupând locul 92 WTA, în clasamentul live, înaintea duelului cu Gauff. Mai mult, Gabriela avea asigurat un cec în valoare de 121.000 de dolari, în condițiile în care câștigurile ei din acest an, dinainte de US Open, erau de 423.777 de dolari.

România, la US Open 2022

Turul I

*Halep (7 WTA) – Snigur (124 WTA) 2-6, 6-0, 4-6

*Cîrstea (37 WTA) – Siegemund (182 WTA) 6-4, 6-4

*Begu (42 WTA) – Mertens (33 WTA) 3-6, 6-2, 6-3

*J. Cristian (77 WTA) – Kontaveit (2 WTA) 3-6, 0-6

*Ruse (101 WTA) – Saville (58 WTA) 3-6, 6-2, 6-4

Turul II

*Ruse (101 WTA) – Gauff (12 WTA)

Miercuri, după ora 21.00, Eurosport

*Cîrstea (37 WTA) – Bencic (13 WTA)

*Begu (42 WTA) – Yuan (142 WTA)

Se vor juca, joi, după ora 19.00 (Eurosport).