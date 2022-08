Halep, caz de Dosarele X: Explicațiile unei înfrângeri care a bulversat lumea tenisului

Tenisul feminin e o disciplină de care se feresc pariorii. Și când vezi un meci, precum Halep – Snigur, în turul I de la US Open, înțelegi de ce n-ai vrea să-ți pui banii pe așa ceva!

Aparent, Simona, cu două titluri de Grand Slam în CV, fostă ocupantă a locului 1 mondial, în mare formă, proaspăt campioană la Toronto, ar fi trebuit să defileze în confruntarea cu o adversară de liga a doua a tenisului feminin. Pentru că Daria Snigur, aflată pe locul 125 în lume când s-a tras la sorți tabloul de la US Open, avusese fix 7 victorii, în acest an, în întrecerile WTA. Restul partidelor câștigate, 19 în total, erau în turneele ITF, un fel de eșalonul secund al tenisului feminin. Mai mult, la US Open, Snigur, fostă campioană la Wimbledon 2019, la juniori, s-a aflat, în premieră, pe tabloul unui Grand Slam. Iar asta fără să facă cine știe ce rezultate în calificări, după cum se poate vedea mai jos:

*Turul I: 7-6, 6-1 cu Andrianjafitrimo (218 WTA)

*Turul II: 2-6, 6-3, 6-3 cu Wickmayer (526 WTA)

*Turul III: 6-1, 6-4 cu Hibino (200 WTA)

Meciul Halep – Snigur însă a fost unul demn de Dosarele X! Pentru că, după un prim set în care românca părea că e „anesteziată“, a urmat un act secund în care Simona s-a impus cu 6-0! Atenție: în acest set doi, Snigur, de neoprit în primul set pe care l-a câștigat cu 6-2, a luat doar... șase puncte! A urmat însă un decisiv în care ucraineanca a renăscut, profitând și de jocul plin de greșeli al Simonei. Iar după o oră și 42 de minute, tabela a arătat un rezultat final șocant pentru Snigur, care a plâns în hohote de bucurie: 6-2, 0-6, 6-4.

După o asemenea partidă halucinantă, experții Eurosport, postul care transmite US Open, s-au chinuit să explice ce s-a întâmplat pe teren. Iată declarațiile oferite de ei:

Barbara Schett (fosta ocupantă a locului 7 WTA, sferfinalistă la US Open 1999): E o dezamăgire mare pentru Simona Halep să piardă în fața Dariei Snigur, pentru care aceasta a fost prima prezență pe tabloul principal al unui Grand Slam. Nimeni n-ar fi crezut că e posibil un asemenea rezultat! Simt că Simona a făcut multe greșeli neforțate. Credeam că în acest an ar fi avut o șansă bună aici. A câștigat turneul din Toronto și am crezut că s-ar putea ca acesta să fie momentul ei la US Open, dar se pare că Simona nu se înțelege bine niciodată cu acest turneu. Trebuie să privească înainte către următorul an. Sper să rămână motivată după ce și-a regăsit pasiunea pentru tenis. Trebuie să se antreneze și să privească înainte, dar nu există niciun dubiu că acum va fi dezamăgită.

*Mats Wilander (fost lider mondial, cu șapte titluri de Grand Slam în palmares): N-am fi putut prezice acest rezultat. Daria Snigur are un stil de joc ieșit din comun și nu e ușor să joci împotriva ei, mai ales pe hard. Simona mi se pare că arată că își dorește să câștige, dar poate că motivația nu e la fel de puternică pentru ea, ca în tinerețe. Astăzi, a fost cald și dificil, iar ea a mai pierdut în primele tururi, la US Open, în trecut. Cred că acesta e cel mai slab Grand Slam făcut de ea. Sunt surprins și e dezamăgitor pentru ea.

Simona, pierdută: „A jucat ciudățel“

Drama e că nici Halep n-a înțeles prea bine ce i s-a întâmplat contra Dariei Snigur. Ceea ce reiese din interviul ei pentru Eurosport, după terminarea meciului.

„Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate... Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute. Aș putea să mai spun că n-am găsit soluții, dar adversara mea a jucat foarte bine și cred că a meritat să câștige pentru că, pe final, am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Daria e o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, n-am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun“, a fost analiza amară a Simonei.

Citește și: Halep, meci înfiorător la US Open: Simona e eliminată și devine surpriza neplăcută a turneului

62,5

la sută e procentajul victoriilor pentru Halep, la US Open, turneu în care a adunat 20 de victorii și 12 înfrângeri. E Grand Slam-ul ei cel mai slab, singurul în care n-a atins niciodată finala.

Halep, la US Open

Ediție Rezultat

2022 Turul I

2021 Optimi

2020 -

2019 Turul II

2018 Turul I

2017 Turul I

2016 Sferturi

2015 Semifinale

2014 Turul III

2013 Optimi

2012 Turul II

2011 Turul II

2010 Turul I