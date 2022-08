Emma Răducanu, o poveste trecătoare de succes: Eliminarea de la US Open îi distruge clasamentul

Dacă a existat vreo „Cenușereasă“ în tenisul feminin, atunci ea a fost Emma Răducanu. În 2021, timp de 13 zile, între 25 august și 11 septembrie, ea a trăit un vis incredibil: a pornit de la calificările US Open și s-a oprit doar după finală, cu trofeul în mână. Fără set pierdut!

Acum, la un an distanță, era evident că Emma Răducanu va încheia socotelile cu US Open 2022 foarte repede. Pentru că, între timp, britanica de 19 ani a ajuns o jucătoare mediocră, cu bilanț negativ în acest an (13 victorii, 16 înfrângeri). Iar în clasamentul mondial, aflată pe locul 11, Emma a „trăit“, aproape exclusiv, din punctele adunate, anul trecut, la New York: 2.000 în total.

Din păcate pentru Răducanu, de acum înainte, inclusiv clasamentul va reflecta poziția ei reală în tenisul feminin. Pentru că, în noaptea de marți spre miercuri, Emma a fost învinsă în minimum de seturi de Alize Cornet (Franța, 32 de ani, 40 WTA): 3-6, 3-6.

În acest moment, în clasamentul live, actualizat în timp real, Emma Răducanu a înregistrat deja o cădere de... 69 de locuri. Ea a coborât până pe 80 WTA, rămasă cu doar 726 de puncte. Iar căderea Emmei poate continua, fiindcă în apropierea ei se află încă șase rivale, care încă sunt în competiție la US Open. Ceea ce înseamnă că pot aduna puncte, trecând peste campioana de anul trecut.