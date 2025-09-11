Gabi Boldici a suferit un infarct. Ginerele său, implicat într-un dosar care privește stadionul Extensiv

Contul oficial al echipei de fotbal Universitatea Craiova, liderul la zi al Superligii, anunță că Gabriel Boldici, fost portar al oltenilor, se confruntă cu probleme de sănătate.

Potrivit postării, Boldici, 68 de ani, a suferit un infarct, dar, în acest moment, este în afara oricărui pericol.

Probleme din familia Boldici sunt și de altă natură. Ginerele lui Boldici, Șpak, apare în dosarul privind presupusa trucarea a licitației privind stadionul Extensiv, o zonă intens vânată de „rechinii” imobiliari din Craiova.

Oltenii, amendați pentru bannerul anti-UEFA

Universitatea Craiova a scăpat ușor după ce UEFA a analizat cele întâmplate la meciul cu Istanbul Bașakșehir, din manșa retur a play-off-ului de Conference League. Oltenii au fost doar amendați, dar nu și sancționați cu închiderea sectoarelor. La rândul lui, crainicul stadionului, Toni Sorică, eliminat pe final, a fost suspendat un meci.

La returul din Bănie, în fața a aproape 30.000 de oameni, Peluza Nord a șocat pe „Ion Oblemenco”. Pe tot sectorul arenei, cu ajutorul unor cartoane albe, a apărut mesajul „F**k UEFA!”.

Imediat, întreg stadionul a început să scandeze la unison „UEFA mafia!”. Ulterior s-a aflat că a fost vorba despre un protest, întrucât scenografia pregătită pentru meci a fost interzisă de forul internațional.

Surse din apropierea oltenilor susțin că momentul a fost regizat, iar cei din club ar fi știut. Dovadă că Toni Sorică a dirijat comportamentul fanilor, cerându-le să ridice în același timp cartoanele care au compus mesajul. El ar fi aruncat intenționat mingea în suprafața de joc, ca să distragă atenția.

Craiova risca să se aleagă cu terenul suspendat având în vedere mesajul afișat, dar oltenii au scăpat ușor, doar cu o amendă de 29.000 de euro, dintre care 15.000 de euro pentru banner-ul cu pricina.

Sorică, cel care a văzut cartonașul roșu pe final de meci, a primit o etapă de suspendare, pe care o poate ispăși în decurs de un an.