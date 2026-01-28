Marioneta lui Becali a început să facă scandal. I-a numit „papagali” pe cei care îl critică

Înjurat de propriii fotbaliști în momentul schimbărilor (cazul Bărligea) și umilit la fiecare meci de patron, antrenorul Elias Charalambours (45 de ani) a început să devină agresiv cu cei care nu fac decât să constate realitatea de zi cu zi de la FCSB, campioana României la fotbal și echipă calificată în grupa de Liga Europa.

Dacă până acum a acceptat criticile cu capul plecat, mai nou, Elias începe să se revolte. Însă, realitatea îi este potrivnică: fotbaliștii nu-l ascultă, iar patronul îl batjocorește cu fiecare ieșire publică, dându-i mutările în plic. Astfel că autoritatea lui este la pământ.

Înaintea duelului de mâine cu Fenerbahce, din Liga Europa, ora 22:00, „tehnicianul de paie” al trupei din Berceni a fost deosebit de tranșant, trimițând un mesaj clar către cei care îl contestă ori de câte ori rezultatele nu sunt favorabile.

„Mâine putem auzi o poveste nouă, poimâine la fel, m-am obișnuit cu dinamica asta. Se creează povești, filme, eu nu am nicio problemă cu jucătorii. Când nu câștigăm, papagalii încep din nou să sară pe noi, spun una și alta. Elias Charalambous este foarte puternic, oamenii pot să spună una și alta”, a declarat antrenorul, la conferința de presă de astăzi.