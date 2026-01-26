search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Elias Charalambous și-a „depus mandatul” la FCSB. Patronul campioanei îl leagă cu lanțuri de banca tehnică

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Campioana FCSB poate fi adunată cu fărașul, după ultimele două meciuri disputate. După 1-4 joi seară la Zagreb, în meciul de Liga Europa cu Dinamo, duminică seară a fost pedepsită și de CFR Cluj, deținătoarea Cupei României, în campionatul intern. FCSB a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 4-1 (2-1), pe „Arena Națională” din Capitală, într-un meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.

Cipriotul a adunat trei ani la FCSB FOTO Facebook
Cipriotul a adunat trei ani la FCSB FOTO Facebook

Play-off-ul este tot mai departe pentru FCSB, care, cu 31 de puncte, a picat pe locul 11, fiind depășită cu un punct de CFR și cu un gol de Farul. Echipa lui Becali are șansa calificării în cupele europene prin câștigarea Cupei sau prin adjudecarea barajului de Conference League, dacă termină pe primul loc în play-out (poziția a 7-a).

Campioana a deschis scorul degeaba

Contra CFR-ului, campioana a deschis scorul rapid, prin David Miculescu (2), după o minge respinsă greșit în propriul careu de Viktor Kun. FCSB își putea dubla avantajul, dar Darius Olaru a trimis în bară de la 18 metri (4). Mihai Toma a ratat și el o ocazie mare, șutul său fiind apărat de Mihai Popa, la primul său meci după revenirea la CFR (14). CFR a avut primele ocazii în minutul 22, dar Ștefan Târnovanu a respins șuturile lui Andrei Cordea și Alibek Aliev. Toma a mai avut o ocazie (32), dar a ratat cu poarta goală. Clujenii au întors scorul în finalul primei reprize, după ce Aliev a marcat la colțul lung (41), după ce a fost lansat în careu de Adrian Păun, iar Meriton Korenica l-a lobat pe Târnovanu (44), la o lansare a lui Matei Ilie și o ieșire greșită la ofsaid a apărării bucureștene. CFR a marcat imediat după pauză (49), prin ex-FCSB-istul Cordea, angajat de Păun. Campioana a alergat după gol, dar Octavian Popescu nu a reușit să-l învingă din 7 metri pe Popa (67), care s-a remarcat și la șutul lui Alexandru Stoian de la 20 de metri (76). Oaspeții au mai trimis mingea în poartă prin Karlo Muhar (83), dar golul a fost anulat pentru un henț comis în prealabil de Sheriff Sinyan. Popa s-a opus și la șutul lui Mihai Lixandru (87), de la 20 de metri. CFR a închis tabela prin Lorenzo Biliboc (90+1), după o greșeală a lui Andre Duarte, aflat la meciul său de debut la FCSB.

Rapidul David Miculescu

Într-un meci încheiat cu un rezultat catastrofal,un jucător de la FCSB a ieșit n evidență. Miculescu a marcat al treilea cel mai rapid gol al sezonului, după 110 secunde. Răzvan Tănasă a înscris cel mai rapid gol din acest campionat, după 85 de secunde, în meciul pe care Farul Constanța l-a câștigat cu 3-2 în fața Oțelului, pe 20 iulie, la Ovidiu, în etapa a doua. David Miculescu are al doilea cel mai rapid gol din acest campionat, după 89 de secunde, în partida cu Farul (1-2), din 26 iulie, în etapa a treia. FCSB se află la al doilea eșec consecutiv în campionat și al treilea în toate competițiile. CFR Cluj are patru victorii consecutive. În tur, scorul a fost egal, 2-2.

Elias și-a „depus mandatul”

Fără soluții, antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) „și-a depus mandatul” la finalul partidei. Cipriotul este oricum cel mai longeviv tehnician din „era Becali”, cel care a preluat a devenit patron la începutul anului 2003. Elias a declarat că se pune la dispoziția clubului și a refuzat să răspundă la întrebări. Antrenorul „roș-albaștrilor” a lăsat astfel de înțeles că este gata să plece de la club, dacă i se va cere asta. Susține că este principalul vinovat pentru situația în care se află. „Vreau să spun două lucruri. Sunt aici de trei ani, am făcut multe la acest club, am câștigat multe, campionate, am făcut lucruri bune în Europa. Simt că am avut multe meciuri bune. Acum trecem prin cel mai greu moment de când sunt aici, cel mai dificil. Sunt principalul responsabil, sunt întotdeauna un tip care spune lucrurilor pe nume, sunt onest, sunt vinovatul numărul 1, principalul pentru cum arată echipa în ultima vreme. Vreau doar să spun că îmi pare rău pentru suporteri. Sunt la dispoziția clubului, sunt deschis să discut cu clubul, îmi asum responsabilitatea. Mulțumesc!”, a declarat Elias Charalambous, în scurta conferință, apoi s-a ridicat și a plecat. Din 2023 la FCSB, Charalambous a stat pe banca roș-albaștrilor de 161 de ori, perioadă în care a acumulat 83 de victorii, 38 de egaluri și 40 de eșecuri, o medie de 1,79 puncte pe meci. Patronul Gigi Becali (67 de ani) explica la TV că-l va demite doar la vară, și doar în cazul în care nu va câștiga Cupa României. Practic, îl leagă cu lanțuri de banca tehnică, obligându-l să-și ducă crucea. Însă, schimbările de stare îi sunt specifice lui Becali, astfel că alungarea antrenorului ar putea avea loc mai devreme.

Unica certitudine: se schimbă portarul

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul roș-albaștrilor, a intrat în direct la TV imediat după umilința de pe „Arena Națională”. Latifundiarul a anunțat că-l va scoate din echipă pe portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani). În locul lui va intra cehul Lukas Zima (32 de ani). Extrem de supărat, Becali a început afirmând că echipa lui nu mai are nicio șansă la titlu și la play-off și că singurul obiectiv rămâne câștigarea Cupei. Becali nu s-a abținut și l-a criticat și pe căpitanul Darius Olaru (27 de ani), însă a explicat că nu-l poate trece pe bancă.

La ora asta, situația asta, în momentul ăsta, noi nu avem portar, nu avem un mijlocaș central, nu avem un atacant, nu avem niciun jucător, poate Cisotti, nu avem un fotbalist. Ce titlu, ce să mai vorbim de titlu? Nici play-off-ul, gata! Bine, poate printr-un mare noroc, dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu sunt acum 15 puncte. Nu mai poți, gata! Numai Cupa rămâne, dar n-ai cum să o iei cu echipa asta. Noi n-avem niciun joc, jucăm haotic. Poate vine Tănase și organizează jocul. Cu Olaru am câștigat mulți bani, îmi pare rău, mi-e milă de el. Mai bine să stea pe bară, a dat toate mingile la adversar, toate din prima. Păi cine ești tu ca să dai din prima? Ești calculator? Acum, la revedere, să jucăm play-out și gata, nu mă mai interesează fotbalul! O să văd ce fac și cu jucătorii la vară, o să iau legătura cu niște scouteri, ceva. Am fost încântat la început de Duarte, că a zis MM că e succes... Bă, dar dacă îl iei, lasă-l să stea două-trei meciuri pe margine! O echipă care ia patru goluri... fundașii centrali sunt vinovați! Prima măsură: o să joace Zima în poartă. La vreo trei goluri e vinovat Târnovanu, dar contează primul pe care l-a luat, nu? Crețu, Cisotti, Miculescu, doar ei sunt fotbaliști, restul... Olaru a dat o pasă bună tot meciul. Echipa asta fără Tănase e ca un om fără creier, care este beat”, a declarat Gigi Becali, la „Fotbal Club”, de la Digi.

FCSB are meci joi, de la ora 22:00, cu Fenerbahce Istanbul, în ultimul meci din grupa de Liga Europa.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
digi24.ro
image
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
stirileprotv.ro
image
După iarnă, ca după război. Străzile din București par bombardate, iar șoferii fac slalom printre cratere. Unde se află cea mai mare groapă din Capitală
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul bugetului Bucureștiului
fanatik.ro
image
Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
libertatea.ro
image
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Comportament greu de explicat: ce a făcut ucigașul lui Mario Berinde imediat după ce l-a atacat
playtech.ro
image
Dezvăluiri șocante! Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității! Care era numele de cod
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Copilul de 13 ani care l-a omorât pe Mario a fost...
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru românii care nu au bani de facturi. Cine poate primi sprijinul
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Un film românesc, numărul 1 pe Netflix la doar o zi după ce a fost încărcat pe platformă
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco a împlinit 48 de ani. Cum e viața în prezent pentru Prințesă și cum a fost sărbătorită duminică

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!