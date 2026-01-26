Elias Charalambous și-a „depus mandatul” la FCSB. Patronul campioanei îl leagă cu lanțuri de banca tehnică

Campioana FCSB poate fi adunată cu fărașul, după ultimele două meciuri disputate. După 1-4 joi seară la Zagreb, în meciul de Liga Europa cu Dinamo, duminică seară a fost pedepsită și de CFR Cluj, deținătoarea Cupei României, în campionatul intern. FCSB a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 4-1 (2-1), pe „Arena Națională” din Capitală, într-un meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.

Play-off-ul este tot mai departe pentru FCSB, care, cu 31 de puncte, a picat pe locul 11, fiind depășită cu un punct de CFR și cu un gol de Farul. Echipa lui Becali are șansa calificării în cupele europene prin câștigarea Cupei sau prin adjudecarea barajului de Conference League, dacă termină pe primul loc în play-out (poziția a 7-a).

Campioana a deschis scorul degeaba

Contra CFR-ului, campioana a deschis scorul rapid, prin David Miculescu (2), după o minge respinsă greșit în propriul careu de Viktor Kun. FCSB își putea dubla avantajul, dar Darius Olaru a trimis în bară de la 18 metri (4). Mihai Toma a ratat și el o ocazie mare, șutul său fiind apărat de Mihai Popa, la primul său meci după revenirea la CFR (14). CFR a avut primele ocazii în minutul 22, dar Ștefan Târnovanu a respins șuturile lui Andrei Cordea și Alibek Aliev. Toma a mai avut o ocazie (32), dar a ratat cu poarta goală. Clujenii au întors scorul în finalul primei reprize, după ce Aliev a marcat la colțul lung (41), după ce a fost lansat în careu de Adrian Păun, iar Meriton Korenica l-a lobat pe Târnovanu (44), la o lansare a lui Matei Ilie și o ieșire greșită la ofsaid a apărării bucureștene. CFR a marcat imediat după pauză (49), prin ex-FCSB-istul Cordea, angajat de Păun. Campioana a alergat după gol, dar Octavian Popescu nu a reușit să-l învingă din 7 metri pe Popa (67), care s-a remarcat și la șutul lui Alexandru Stoian de la 20 de metri (76). Oaspeții au mai trimis mingea în poartă prin Karlo Muhar (83), dar golul a fost anulat pentru un henț comis în prealabil de Sheriff Sinyan. Popa s-a opus și la șutul lui Mihai Lixandru (87), de la 20 de metri. CFR a închis tabela prin Lorenzo Biliboc (90+1), după o greșeală a lui Andre Duarte, aflat la meciul său de debut la FCSB.

Rapidul David Miculescu

Într-un meci încheiat cu un rezultat catastrofal,un jucător de la FCSB a ieșit n evidență. Miculescu a marcat al treilea cel mai rapid gol al sezonului, după 110 secunde. Răzvan Tănasă a înscris cel mai rapid gol din acest campionat, după 85 de secunde, în meciul pe care Farul Constanța l-a câștigat cu 3-2 în fața Oțelului, pe 20 iulie, la Ovidiu, în etapa a doua. David Miculescu are al doilea cel mai rapid gol din acest campionat, după 89 de secunde, în partida cu Farul (1-2), din 26 iulie, în etapa a treia. FCSB se află la al doilea eșec consecutiv în campionat și al treilea în toate competițiile. CFR Cluj are patru victorii consecutive. În tur, scorul a fost egal, 2-2.

Elias și-a „depus mandatul”

Fără soluții, antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) „și-a depus mandatul” la finalul partidei. Cipriotul este oricum cel mai longeviv tehnician din „era Becali”, cel care a preluat a devenit patron la începutul anului 2003. Elias a declarat că se pune la dispoziția clubului și a refuzat să răspundă la întrebări. Antrenorul „roș-albaștrilor” a lăsat astfel de înțeles că este gata să plece de la club, dacă i se va cere asta. Susține că este principalul vinovat pentru situația în care se află. „Vreau să spun două lucruri. Sunt aici de trei ani, am făcut multe la acest club, am câștigat multe, campionate, am făcut lucruri bune în Europa. Simt că am avut multe meciuri bune. Acum trecem prin cel mai greu moment de când sunt aici, cel mai dificil. Sunt principalul responsabil, sunt întotdeauna un tip care spune lucrurilor pe nume, sunt onest, sunt vinovatul numărul 1, principalul pentru cum arată echipa în ultima vreme. Vreau doar să spun că îmi pare rău pentru suporteri. Sunt la dispoziția clubului, sunt deschis să discut cu clubul, îmi asum responsabilitatea. Mulțumesc!”, a declarat Elias Charalambous, în scurta conferință, apoi s-a ridicat și a plecat. Din 2023 la FCSB, Charalambous a stat pe banca roș-albaștrilor de 161 de ori, perioadă în care a acumulat 83 de victorii, 38 de egaluri și 40 de eșecuri, o medie de 1,79 puncte pe meci. Patronul Gigi Becali (67 de ani) explica la TV că-l va demite doar la vară, și doar în cazul în care nu va câștiga Cupa României. Practic, îl leagă cu lanțuri de banca tehnică, obligându-l să-și ducă crucea. Însă, schimbările de stare îi sunt specifice lui Becali, astfel că alungarea antrenorului ar putea avea loc mai devreme.

Unica certitudine: se schimbă portarul

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul roș-albaștrilor, a intrat în direct la TV imediat după umilința de pe „Arena Națională”. Latifundiarul a anunțat că-l va scoate din echipă pe portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani). În locul lui va intra cehul Lukas Zima (32 de ani). Extrem de supărat, Becali a început afirmând că echipa lui nu mai are nicio șansă la titlu și la play-off și că singurul obiectiv rămâne câștigarea Cupei. Becali nu s-a abținut și l-a criticat și pe căpitanul Darius Olaru (27 de ani), însă a explicat că nu-l poate trece pe bancă.

„La ora asta, situația asta, în momentul ăsta, noi nu avem portar, nu avem un mijlocaș central, nu avem un atacant, nu avem niciun jucător, poate Cisotti, nu avem un fotbalist. Ce titlu, ce să mai vorbim de titlu? Nici play-off-ul, gata! Bine, poate printr-un mare noroc, dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu sunt acum 15 puncte. Nu mai poți, gata! Numai Cupa rămâne, dar n-ai cum să o iei cu echipa asta. Noi n-avem niciun joc, jucăm haotic. Poate vine Tănase și organizează jocul. Cu Olaru am câștigat mulți bani, îmi pare rău, mi-e milă de el. Mai bine să stea pe bară, a dat toate mingile la adversar, toate din prima. Păi cine ești tu ca să dai din prima? Ești calculator? Acum, la revedere, să jucăm play-out și gata, nu mă mai interesează fotbalul! O să văd ce fac și cu jucătorii la vară, o să iau legătura cu niște scouteri, ceva. Am fost încântat la început de Duarte, că a zis MM că e succes... Bă, dar dacă îl iei, lasă-l să stea două-trei meciuri pe margine! O echipă care ia patru goluri... fundașii centrali sunt vinovați! Prima măsură: o să joace Zima în poartă. La vreo trei goluri e vinovat Târnovanu, dar contează primul pe care l-a luat, nu? Crețu, Cisotti, Miculescu, doar ei sunt fotbaliști, restul... Olaru a dat o pasă bună tot meciul. Echipa asta fără Tănase e ca un om fără creier, care este beat”, a declarat Gigi Becali, la „Fotbal Club”, de la Digi.

FCSB are meci joi, de la ora 22:00, cu Fenerbahce Istanbul, în ultimul meci din grupa de Liga Europa.