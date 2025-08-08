Frumoasă, dar secretoasă. Sportiva care și-a ascuns divorțul: „Primesc multe mesaje oribile!”

Paige Spiranac, fostă jucătoare profesionistă de golf în vârstă de 32 de ani, a fost desemnată drept „cea mai frumoasă femeie din lume” în anul 2022. Contrar aparențelor, chiar și cele mai atrăgătoare femei din lume au parte de dezamăgiri și eșecuri pe plan personal.

În același an în care a obținut titlul cu pricina, devenind un icon pentru femeile de pretutindeni, Paige s-a confruntat cu una dintre cele mai grele perioade din viața sa.

Revenită anul trecut în circuitul profesionist, în cadrul unei competiții, Paige Spiranac a fost întrebată, pe rețelele de socializare, de ce nu vorbește mai des despre viața sa personală.

„Sunt foarte vulnerabilă în mediul online!”

Spiranac a dezvăluit că s-a oprit din a mai oferi detalii despre relațiile sale amoroase, la scurt timp după ce a divorțat de Steven Tinoco, în anul 2022. Expunerea unor detalii private în mediul online o copleșește, căci este vorba despre o căsnicie care a durat patru ani.

„Am fost căsătorită, m-am măritat de tânără. După ce am divorțat, am decis că niciodată, niciodată, niciodată nu-mi voi mai expune viața personală în online.

Și în ziua de azi primesc foarte multe mesaje oribile despre o relație trecută, iar asta m-a făcut să nu mai vorbesc niciodată public despre viața mea personală.

E o decizie luată în special pentru sănătatea mea. Sunt foarte vulnerabilă în mediul online, împărtășesc foarte multe despre mine, sunt deschisă și sinceră, dar partea asta o țin doar pentru mine!”, a spus Paige Spiranac, citată de The Sun.

O nouă captură pentru blondină. S-au afișat împreună

În cadrul petrecerii organizate de către Sports Illustrated, în anul 2024, Paige Spiranac a apărut la brațul lui Zach Brantly, un bancher american. La scurt timp după apariția fulger, cei doi au confirmat că formează un cuplu.