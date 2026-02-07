FRF a acționat rapid, după ce toate biletele pentru barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde. Vești bune pentru fanii care încă nu și-au asigurat prezența la meci

Biletele pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026 dintre Turcia și România au fost scoase la vânzare, iar cele 2.130 de locuri rezervate suporterilor români s-au epuizat în doar 20 de secunde.

Viteza cu care s-au vândut biletele a creat frustrare în rândul fanilor care nu au mai apucat să își asigure prezența la meci. Ca urmare, Federația Română de Fotbal a transmis un comunicat în care precizează că va încerca să mărească numărul de bilete disponibile pentru suporterii României.

Câțiva suporteri nemulțumiți au ridicat suspiciuni legate de eventuale preferințe pentru anumite agenții de turism, însă oficialii FRF au negat orice favoritism și au clarificat că aceste zvonuri nu corespund realității.

„Dorim să subliniem foarte clar că nu există niciun parteneriat cu nicio agenție de turism, iar niciunul dintre cele 2.130 de bilete nu a fost distribuit către acestea. Îi rugăm pe suporteri să manifeste prudență și să se asigure că vor beneficia de condiții de siguranță la meci, întrucât eventualele bilete achiziționate din alte surse, dacă acestea există cu adevărat, nu se află în sectorul dedicat suporterilor români.

„FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români!”

FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români. De asemenea, conform informațiilor primite, Federația Turcă de Fotbal intenționează să pună în vânzare bilete cu aproximativ o săptămână înainte de meci. Suporterii români pot încerca să achiziționeze bilete și în acest mod, cu respectarea condițiilor impuse de organizator, condiții care nu au fost deocamdată comunicate oficial!”, se arată în comunicatul FRF.

Semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026 a atras un val uriaș de interes din partea fanilor români. La momentul punerii în vânzare a biletelor, peste 3.700 de persoane încercau simultan să își achiziționeze locuri pe site-ul FRF. Turcia a rezervat pentru suporterii României 5% din capacitatea stadionului Beşiktaş Park, adică 2.130 de bilete.

Inițial, românilor le fuseseră alocate doar 1.900 de bilete, restul fiind păstrate din motive de siguranță. După intervenția FRF și în conformitate cu regulamentele UEFA, s-a ajuns la numărul complet de bilete pentru fanii români.

Duelul cu Turcia, decisiv pentru tricolori

Partida Turcia vs. România este programată pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul.

Pentru a mai spera la un loc la Cupa Mondială din 2026, România trebuie să treacă de Turcia în semifinala barajului. În eventualitatea unui succes, tricolorii vor întâlni în finala barajului câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Grupele pentru turneul final au fost deja stabilite, iar dacă România reușește să se califice, va da piept în faza grupelor cu SUA, Paraguay și Australia.