Scandalul blaturilor din Turcia, exportat în Europa. O viitoare adversară a FCSB-ului, implicată până peste cap

Clubul german de fotbal VfB Stuttgart s-a trezit implicat în vastă anchetă turcească privind pariurile sportive și posibila manipulare a meciurilor. S-a întâmplat după un duel cu Fenerbahce, viitoare adversară a FCSB în Liga Europa, pe 29 ianuarie 2026, în etapa a 8-a (ultima) din grupa unică.

Printre documentele obținute de anchetatori în cadrul unei invetigații care zguduie fotbalul turc se numără meciul Europa League dintre Fenerbahce și VfB Stuttgart, jucat la sfârșitul lunii octombrie și câștigat cu 1-0 de șvabi.

Conform celor scoase la iveală, ancheta se referă la un sistem răspândit de pariuri neregulamentare, cu accent deosebit pe așa-numitele „pariuri speciale”, cum ar fi cele pe cartonașe galbene sau evenimente specifice meciului.

Până la sfârșitul lunii octombrie, peste 1.000 de jucători fuseseră suspendați, în timp ce la începutul lunii decembrie au fost raportate 35 de arestări, inclusiv jucători, arbitri și oficiali. Printre numele aflate sub controlul anchetatorilor se numără și cel al lui Mert Hakan Yandaş, mijlocaș la Fenerbahce.

Pariuri pe cartonașe galbene

Ziarul turc Sabah relatează că jucătorul ar fi transferat sume mari de bani unui prieten, care apoi a folosit aceste fonduri pentru a plasa în mod repetat pariuri pe evenimente legate de performanțele unui alt coechipier, İsmail Yüksek.

Pariurile implicau, printre altele, acordarea de cartonașe galbene sau numărul minim de faulturi comise.

Un incident a atras atenția anchetatorilor în mod special: cartonașul galben arătat lui Yüksek în minutul 98 al meciului împotriva lui Stuttgart, în urma unei altercații verbale aprinse cu atacantul lui VfB, Deniz Undav, care a primit și el cartonaș galben, în același incident.

Întrebat despre incident, Undav a minimalizat incidentul, descriindu-l pur și simplu ca fiind un meci cu presiune. „A fost un meci foarte aprins, cu o încăierare care a izbucnit cu puțin timp înainte de final. Chiar dacă nu ar fi făcut nimic, probabil că ar fi primit totuși un cartonaș galben pentru ceea ce s-a întâmplat.

„De aceea nu cred că a făcut-o intenționat. Dar nu știu. Nu am avut nicio legătură cu asta: s-a întâmplat în Turcia”, a explicat atacantul.

Undav a subliniat, de asemenea, atenția pe care clubul și sistemul fotbalistic german o acordă prevenirii acestor incidente. „Suntem instruiți în fiecare an să raportăm imediat orice tentativă de șantaj sau contact suspect. Suntem pregătiți pentru astfel de situații”, a adăugat el.