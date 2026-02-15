Fotbalistul lui Inter, Alessandro Bastoni, amenințat cu moartea pe rețelele sociale. Decizia luată împreună cu soția

Cristian Chivu (45 de ani) nu are liniște ca antrenor la Inter Milano, liderul din Serie A, după ce elevul său, Alessandro Bastoni (26 de ani), a simulat în duelul cu francezul Pierre Kalulu, forțându-i eliminarea în derby-ul Italiei, iar acum este nevoit să suporte un val de ură.

După ce au primit insulte și amenințări cu moartea, Bastoni și soția au decis să blocheze comentariile pe rețelele de socializare. Și fiica cuplului a fost, de asemenea, vizată.

Comentarii șocante la adresa fundașului central al echipei Inter și al echipei naționale a Italiei au curs pe Instagram, după plonjonul făcut de acesta în meciul cu Juventus.

„Bufon”, „Trebuie să mori” și „Clovn” au fost expresiile cele mai „cuminți” la adresa fotbalistului.

Sub o postare a soției, internauții au scris: „Ce persoană groaznică ești. Ce poți să o înveți pe fiica ta?” .