Fotbalistul care recunoaște că face ce dorește soția. Are doar 19 ani și marchează la foc automat

Atacantul brazilian Endrick (19 ani) nu știe unde îl vor purta pașii în sezonul viitor.

Deocamdată, este pe locul 3 în Franța cu Olympique Lyon, formație unde l-a împrumutat Real Madrid.

Întrebat despre viitorul său de către publicația portugheză „A Bola”, atacantul sud-american răspuns sec:

„Voi face ceea ce îmi va spune Dumezeu și ceea ce va dori soția mea. Dacă trebuie să rămân la Lyon, o voi face cu plăcere”.

Endrick speră să fie în lotul pentru Campionatul Mondial, competiție care începe pe 11 iunie.