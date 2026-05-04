Schimbarea șocantă a unui fost star de la Real Madrid. Un selfie face furori pe rețelele de socializare

Retras în 2022 din fotbal de la formația Inter Miami, fostul atacant argentinian Gonzalo Higuaín (38 de ani) s-a stabilit în SUA. Un selfie cu „Pipita” în Miami face furori pe rețelele de socializare. Imaginea îl arată diferit de perioada când juca.

Timpul trece pentru toată lumea, dar pentru Gonzalo Higuaín, pare să fi trecut mai repede decât pentru alții, cel puțin conform ultimei fotografii care a devenit virală online. Fostul atacant al echipelor Juventus, Napoli și Real Madrid a fost imortalizat într-un magazin de articole sportive din Miami cu o privire care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: un maiou galben-pai, sandale, o barbă stufoasă și o coafură complet diferită de cea din perioada sa de glorie. Sud-americanul și-a pierdut părul din cap. La 38 de ani, Pipita pare să fi îmbrățișat pe deplin stilul de viață relaxat din Florida, părând aproape de nerecunoscut față de sportivul care în urmă cu doar câțiva ani marca goluri pe bandă rulantă.

Imaginea a stârnit o dezbatere pe rețelele de socializare, unii glumind despre „retragerea de aur” a argentinianului, iar alții chiar punând la îndoială autenticitatea imaginii, speculând că s-a folosit inteligența artificială.

În realitate, această evoluție estetică nu este complet nouă: deja în ultimii săi ani la Inter Miami, Higuaín a dat semne ale unei transformări fizice care acum pare completă. În ciuda aspectului său de turist, Gonzalo nu a abandonat complet activitatea competitivă.

Pe lângă rolul său de antrenor în staff-ul lui Beckham, se dedică cu succes padelului, dovedind că, sub barba sa deasă și aspectul de plajă, inima unui campion încă bate. Higuaín declara, surprinzător, că ar vrea să devină mental coach.

Gonzalo Higuaín și-a agățat oficial ghetele-n cui pe 18 octombrie 2022, după ce a jucat ultimul său meci pentru Inter Miami. Cariera sa extraordinară a început la River Plate, apoi a jucat pentru Real Madrid, Napoli, Juventus, cu scurte perioade la AC Milan și Chelsea, înainte de a-și încheia cariera în Statele Unite.

De-a lungul anilor, și-a construit un palmares de invidiat, câștigând, printre altele, trei titluri de campion al Spaniei, trei titluri în Italia, trei Cupe ale Italiei, o Cupă a Spaniei, trei Supercupe și o Ligă Europa cu Chelsea. Cu echipa națională a Argentinei, deși nu a câștigat niciun trofeu, a ajuns în trei finale prestigioase, terminând pe locul doi la Cupa Mondială din 2014 și pe locul doi la Copa America în 2015 și în 2016.