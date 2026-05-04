search
Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Schimbarea șocantă a unui fost star de la Real Madrid. Un selfie face furori pe rețelele de socializare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Retras în 2022 din fotbal de la formația Inter Miami, fostul atacant argentinian Gonzalo Higuaín (38 de ani) s-a stabilit în SUA. Un selfie cu „Pipita” în Miami face furori pe rețelele de socializare. Imaginea îl arată diferit de perioada când juca.

Gonzalo Higuain avea un păr bogat în perioada Real Madrid FOTO EPA
Gonzalo Higuain avea un păr bogat în perioada Real Madrid FOTO EPA

Timpul trece pentru toată lumea, dar pentru Gonzalo Higuaín, pare să fi trecut mai repede decât pentru alții, cel puțin conform ultimei fotografii care a devenit virală online. Fostul atacant al echipelor Juventus, Napoli și Real Madrid a fost imortalizat într-un magazin de articole sportive din Miami cu o privire care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: un maiou galben-pai, sandale, o barbă stufoasă și o coafură complet diferită de cea din perioada sa de glorie. Sud-americanul și-a pierdut părul din cap. La 38 de ani, Pipita pare să fi îmbrățișat pe deplin stilul de viață relaxat din Florida, părând aproape de nerecunoscut față de sportivul care în urmă cu doar câțiva ani marca goluri pe bandă rulantă.

Gonzalo, surprins într-un magazin de articole sport FOTO Instagram
Gonzalo, surprins într-un magazin de articole sport FOTO Instagram

Imaginea a stârnit o dezbatere pe rețelele de socializare, unii glumind despre „retragerea de aur” a argentinianului, iar alții chiar punând la îndoială autenticitatea imaginii, speculând că s-a folosit inteligența artificială.

În realitate, această evoluție estetică nu este complet nouă: deja în ultimii săi ani la Inter Miami, Higuaín a dat semne ale unei transformări fizice care acum pare completă. În ciuda aspectului său de turist, Gonzalo nu a abandonat complet activitatea competitivă.

Pe lângă rolul său de antrenor în staff-ul lui Beckham, se dedică cu succes padelului, dovedind că, sub barba sa deasă și aspectul de plajă, inima unui campion încă bate. Higuaín declara, surprinzător, că ar vrea să devină mental coach.

Gonzalo Higuaín și-a agățat oficial ghetele-n cui pe 18 octombrie 2022, după ce a jucat ultimul său meci pentru Inter Miami. Cariera sa extraordinară a început la River Plate, apoi a jucat pentru Real Madrid, Napoli, Juventus, cu scurte perioade la AC Milan și Chelsea, înainte de a-și încheia cariera în Statele Unite.

De-a lungul anilor, și-a construit un palmares de invidiat, câștigând, printre altele, trei titluri de campion al Spaniei, trei titluri în Italia, trei Cupe ale Italiei, o Cupă a Spaniei, trei Supercupe și o Ligă Europa cu Chelsea. Cu echipa națională a Argentinei, deși nu a câștigat niciun trofeu, a ajuns în trei finale prestigioase, terminând pe locul doi la Cupa Mondială din 2014 și pe locul doi la Copa America în 2015 și în 2016.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
digi24.ro
image
Kremlinul susține că Trump și Putin „au opinii similare cu privire la regimul de la Kiev”. Ce cred ei despre acordul de pace
stirileprotv.ro
image
Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură
gandul.ro
image
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
mediafax.ro
image
CFR Cluj, aproape de faliment! Dezvăluiri incredibile ale lui Giovanni Becali: “Aşa mi-a spus Neluţu Varga când l-am adus pe Pancu! Îi era frică”
fanatik.ro
image
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
libertatea.ro
image
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a dat declarația serii: ”Îmi pare rău s-o spun”. Ce a făcut după ce a devenit campion al Italiei cu Inter
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
Bancherul care a administrat în ultimul deceniu miliardele de euro ale românilor dintr-o bancă elveţiană a plecat
zf.ro
image
Notă de 20.000 € în Mamaia, pâine cu parizer în Vama Veche. Cât a costat distracţia de 1 Mai pe litoral
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
cancan.ro
image
Scenariu de coșmar: 2.000.000 noi pensionari vor apărea. Pensiile scad cu 50%. Ce măsuri extreme trebuie luate
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Ce înseamnă „fraudă autorizată” și de ce băncile pierd miliarde când clientul confirmă plata
playtech.ro
image
“MAGICO CHIVU!” Gazzetta dello Sport dezvăluie cum s-a schimbat viața lui Cristian Chivu, la volan, cu o țigară aprinsă și o melodie italiană pe buze
fanatik.ro
image
Mii de curse aeriene, anulate în săptămânile următoare, fără compensații către turiști. Europa e pe un butoi de pulbere, din cauza penuriei de kerosen: „Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil va fi anulat”
ziare.com
image
”Să vorbească ei!” Cristi Chivu a plecat din conferința de presă, după ce a luat titlul cu Inter!
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
fără imagine
Cum a pus mâna USR pe locurile lăsate libere de PSD
cotidianul.ro
image
Ce face Nicuşor Dan cu o zi înainte de moţiunea de cenzură. Decizie surpriză!
romaniatv.net
image
Anunț privind recalcularea pensiei. Casa de Pensii explică cât de des se poate face cererea
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Chinurile inimaginabile trăite de Zoe Rădulescu, copilul născut în temnițele Securității și soacra lui Eugen Sechila, apropiatul lui Călin Georgescu. O viață începută în iadul comunist
actualitate.net
image
Horoscop luni, 4 mai. Berbecii oferă cadouri celor dragi, iar Racii primesc o invitație neașteptată
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Ce mănâncă Gabriela Cristea la micul dejun: „După trei guri nu mai pot”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
”Ducesa nimfomană”, șanse minime să-și mai spele imaginea. Ce a fost sfătuită totuși să facă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Horoscop luni, 4 mai. Berbecii oferă cadouri celor dragi, iar Racii primesc o invitație neașteptată

OK! Magazine

image
Frumoasă, suplă și înaltă ca un manechin. Noul portret cu Prințesa Charlotte la 11 ani ne-a cucerit total!

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață