Un fotbalist român uitat face senzație în Turcia. Gol înainte de pauză și scor uluitor

Fotbalistul român Dorin Rotariu (30 de ani), legitimat la formația turcă de ligă secundă Igdir FK (locul 9 în campionat), a pus astăzi umărul la o victorie mare în Cupa Turciei, scor 6-0 (4-0), cu Antalyaspor, echipă de primă divizie.

În meciul din runda a treia, Igdir a făcut instrucție cu gruparea situată pe locul 13 în prima ligă, invincibilă în cele trei etape de campionat disputate în 2026 (0-0 cu Kasimpasa, 2-1 cu Genclerbirligi și 1-1 cu Trabzonspor).

Titular la formația gazdă, fostul dinamovist Dorin Rotariu a punctat în minutul 31, stabilind rezultatul la pauză: 4-0. Timișoreanul a fost schimbat în minutul 60 cu turcul Ahmet Engin. În Turcia, Rotariu a mai evoluat pentru Ankaragucu.

În Șuperlig, Antalyaspor are 20 de puncte în 20 de etape, dar în Cupă, abordată cu multe rezerve, avea deja la activ două eșecuri la rând cu același scor, 1-0, în compania unor adversari de primă ligă, Konyaspor și Genclerbirligi.

După trei runde de Cupă, Igdir are 4 puncte în Grupa B, fiind pe loul 4. Trupa din Antalya nu are niciun punct (golaveraj 0-8), fiind pe ultimul loc (8). Doar primele două clasate în grupă se califică automat în faza următoare a competiției.