search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fotbalist de la ASA Târgu Mureș prins dopat. ANAD l-a depistat cu metaboliți ai metiltestosteronului

0
0
Publicat:

Un nou caz de dopaj a fost semnalat în fotbalul românesc, la nivelul ligii secunde. Atacantul sârb Milos Zukanovic (30 de ani), aflat sub contract cu ASA Târgu Mureș la momentul testării, a fost depistat pozitiv în urma unui control efectuat de ANAD.

Seringă folosită în anumite cazuri de dopaj FOTO Shutterstock
Seringă folosită în anumite cazuri de dopaj FOTO Shutterstock

Testarea a avut loc după partida dintre ASA Târgu Mureș și Poli Iași, din etapa a 13-a, disputată pe 10 noiembrie 2025, încheiată cu scorul de 4-0 pentru gazde. Golurile au fost marcate de Cosmin Bârnoi (18, 53), Antonio Cruceru (31) și Vlad Bogdan (68).

Potrivit documentului emis de ANAD la 21 ianuarie 2026, în probele recoltate au fost identificați metaboliți ai metiltestosteronului. În concluzia oficială se precizează că „evidențiază administrarea substanței interzise metiltestosteron. Substanța identificată este una nespecifică, interzisă permanent (în competiție sau în afara competiției) care face parte din din Clasa S1, a agenților anabolici androgeni”.

Metiltestosteronul este un steroid anabolic-androgenic sintetic inclus pe lista substanțelor interzise, asociat cu creșterea masei musculare și îmbunătățirea capacității de efort.

Începând cu 21 ianuarie 2026, jucătorul a fost suspendat provizoriu, iar până la 27 ianuarie a fost programată audierea în fața Comisiei ANAD. Notificarea a fost transmisă către sportiv, federație, ligă, Comisia Antidoping din Serbia, WADA, UEFA și FIFA.

La meciul cu Poli Iași, Zukanovic a fost titular și a fost înlocuit în minutul 85. Ulterior, în finalul anului 2025, a mai evoluat în partidele cu CS Tunari (2-1), Concordia (0-0), CS Dinamo (2-0) și ACSM Reșița (0-2). În victoria cu Tunari a oferit o pasă decisivă.

Președintele clubului ASA Târgu Mureș, Liviu Muruțan, a declarat că jucătorului i-a fost suspendat contractul. „Noi am primit înștiințarea de la ANAD în aceeași zi a emiterii ei, pe 21 ianuarie 2026, și imediat i-am suspendat temporar contractul lui Zukanovic. Din acea zi el nu a mai fost la echipă, nu s-a mai antrenat cu noi. Mai mult nu știm, unde e sau ce face acum. El venise de de Unirea Ungheni și a trecut la noi când s-a făcut fuziunea din vara trecută. Avea contract până pe 30 iunie 2026. Acum așteptăm să vedem dacă clubul va fi solicitat să dea explicații către ANAD sau alte instituții", a declarat oficialul pentru GSP.

Sursa menționată mai precizează că fotbalistul s-a prezentat la prima audiere, iar Comisia are la dispoziție 30 de zile pentru a lua o decizie, care poate fi contestată ulterior.

Zukanovic a ajuns în România în octombrie 2022, când a semnat cu Metaloglobus, după transferul de la ND Gorica. Ulterior a evoluat pentru Unirea Slobozia și Unirea Ungheni, iar în vara lui 2025 a trecut la ASA Târgu Mureș, în contextul fuziunii dintre cele două cluburi.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
O firmă a familiei Bădălău ar fi fost vizată de un control ANAF Antifraudă. Suspiciuni de evaziune cu un prejudiciu enorm
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Lamantinii nu mai pot de frig și s-au retras în masă într-o zonă cu izvoare termale din Florida. Imagini tulburătoare filmate cu drona
antena3.ro
image
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Salariu badantă în Italia în 2026. Niveluri de salarizare: cum te încadrezi
playtech.ro
image
Lovitură grea pentru FCSB. Cât va lipsi, de fapt, Ngezana din echipa lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Se pregătește lovitura: contract pe 10 ani pentru Gică Hagi!
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cântăreața de muzică populară Mihaela Cojocaru s-a stins din viață la 52 de ani: „Nu cred așa ceva”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Saturn intră în Berbec pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților! Cele două zodii care se vor îndrăgosti iremediabil
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal