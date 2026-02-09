Fotbalist de la ASA Târgu Mureș prins dopat. ANAD l-a depistat cu metaboliți ai metiltestosteronului

Un nou caz de dopaj a fost semnalat în fotbalul românesc, la nivelul ligii secunde. Atacantul sârb Milos Zukanovic (30 de ani), aflat sub contract cu ASA Târgu Mureș la momentul testării, a fost depistat pozitiv în urma unui control efectuat de ANAD.

Testarea a avut loc după partida dintre ASA Târgu Mureș și Poli Iași, din etapa a 13-a, disputată pe 10 noiembrie 2025, încheiată cu scorul de 4-0 pentru gazde. Golurile au fost marcate de Cosmin Bârnoi (18, 53), Antonio Cruceru (31) și Vlad Bogdan (68).

Potrivit documentului emis de ANAD la 21 ianuarie 2026, în probele recoltate au fost identificați metaboliți ai metiltestosteronului. În concluzia oficială se precizează că „evidențiază administrarea substanței interzise metiltestosteron. Substanța identificată este una nespecifică, interzisă permanent (în competiție sau în afara competiției) care face parte din din Clasa S1, a agenților anabolici androgeni”.

Metiltestosteronul este un steroid anabolic-androgenic sintetic inclus pe lista substanțelor interzise, asociat cu creșterea masei musculare și îmbunătățirea capacității de efort.

Începând cu 21 ianuarie 2026, jucătorul a fost suspendat provizoriu, iar până la 27 ianuarie a fost programată audierea în fața Comisiei ANAD. Notificarea a fost transmisă către sportiv, federație, ligă, Comisia Antidoping din Serbia, WADA, UEFA și FIFA.

La meciul cu Poli Iași, Zukanovic a fost titular și a fost înlocuit în minutul 85. Ulterior, în finalul anului 2025, a mai evoluat în partidele cu CS Tunari (2-1), Concordia (0-0), CS Dinamo (2-0) și ACSM Reșița (0-2). În victoria cu Tunari a oferit o pasă decisivă.

Președintele clubului ASA Târgu Mureș, Liviu Muruțan, a declarat că jucătorului i-a fost suspendat contractul. „Noi am primit înștiințarea de la ANAD în aceeași zi a emiterii ei, pe 21 ianuarie 2026, și imediat i-am suspendat temporar contractul lui Zukanovic. Din acea zi el nu a mai fost la echipă, nu s-a mai antrenat cu noi. Mai mult nu știm, unde e sau ce face acum. El venise de de Unirea Ungheni și a trecut la noi când s-a făcut fuziunea din vara trecută. Avea contract până pe 30 iunie 2026. Acum așteptăm să vedem dacă clubul va fi solicitat să dea explicații către ANAD sau alte instituții", a declarat oficialul pentru GSP.

Sursa menționată mai precizează că fotbalistul s-a prezentat la prima audiere, iar Comisia are la dispoziție 30 de zile pentru a lua o decizie, care poate fi contestată ulterior.

Zukanovic a ajuns în România în octombrie 2022, când a semnat cu Metaloglobus, după transferul de la ND Gorica. Ulterior a evoluat pentru Unirea Slobozia și Unirea Ungheni, iar în vara lui 2025 a trecut la ASA Târgu Mureș, în contextul fuziunii dintre cele două cluburi.