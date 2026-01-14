Un fost ciclist prins dopat cu testosteron a purtat torța olimpică. Jocurile Olimpice de iarnă încep pe 6 februarie

„Il Fatto Quotidiano” relatează un incident în măsură să păteze spiritul olimpic. Publicația italiană a scris că flacăra olimpică a fost purtată după, printre alții, și de către un fost ciclist suspendat timp de doi ani pentru dopaj, după ce a ieșit pozitiv la o testare a nivelului de testosteron. Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina se vor disputa în perioada 6 februarie 2026- 22 februarie 2026.

Lista sportivilor și campionilor merituoși, în special în sporturile de iarnă, excluși din ștafeta torței continuă să crească, iar controversa privind gestionarea purtătorilor torței a luat o altă turnură în Italia.

A apărut un nou caz scandalos: un fost ciclist suspendat pentru dopaj a purtat flacăra olimpică.

În etapa de la Chiavari (Genova), unul dintre purtătorii torței a fost Marco Fertonani, un fost ciclist de la începutul anilor 2000 care a câștigat o etapă a Giro del Mediterraneo și a fost suspendat timp de doi ani după ce a fost testat pozitiv la testosteron, după un control antidoping.

Termenii și condițiile pentru selecția purtătorilor de torță prevăd clar că „cei condamnați pentru dopaj sunt excluși din procesul de selecție”.

Fertonani este în prezent manager și antreprenor de succes, iar cazul reaprinde îndoielile cu privire la procesul de selecție a celor desemnați să ducă torța.