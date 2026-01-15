Contra s-a înclinat în fața lui Coman. Ghinion teribil pentru fostul atacant de la FCSB

Al Gharafa, echipa lui Florin Coman (27 de ani), a câștigat azi meciul din etapa a 13-a din campionatul de fotbal all Qatarul, 2-1 cu Al Arabi, formație pregătită de Cosmin Contra (50 de ani). Titular la oaspeți, Florinel Coman a ieșit accidentat după 30 de minute.

Florinel Coman a primit o lovitură dură exact în momentul în care părea că lucrurile încep să se lege pentru el în Qatar.

La primul meci ca titular după ce reușise să pună capăt unei secete de cinci luni fără gol, fostul jucător al FCSB n-a rezistat decât o jumătate de oră contra celor de la Al Arabi.

În minutul 27, atacantul român a fost avertizat cu cartonaș galben pentru tragere de timp, iar doar trei minute mai târziu a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări. Coman a fost schimbat cu Alvaro Djalo.

Partida a avut o derulare palpitantă. Oaspeții au deschis scorul în minutul 2, prin spaniolul Joselu, fost la Real Madrid, iar un alt jucător iberic, Pablo Sarabia, a egalat pentru trupa lui „Guriță”, în minutul 67.

Palestinianul Jamal Hamed a înclinat tabela în favoarea vizitatorilor în minutul 79. În minutul 84, Joselu a fost eliminat, dar gazdele de la Al Arabi n-a avut forță să profite de superioritatea numerică.

După acest rezultat, Al Gharafa are 31 de puncte în fruntea clasamentului, fiind urmată de Al Sadd, cu 23 de puncte și un meci mai puțin disputat. Al Arabi este pe locul 5, cu 20 de puncte.