Florin Tănase l-a mitraliat pe vărul lui Gigi Becali: „Îmi e milă de el, săracul!”

Atacantul Florin Tănase, 30 de ani, l-a atacat pe Ioan Becali (73 de ani), după ce impresarul a spus că este „sifonul lui Gigi”.

La finalul partidei cu UTA, scor 4-0, „Tase” i-a oferit o replică dură lui Giovanni Becali, după ce agentul de jucători l-a numit pe fotbalist „sifonul lui Gigi Becali”.

„(n.r. E adevărat că în vestiar au existat tensiuni din cauza rezultatelor slabe? Giovanni Becali a spus că jucătorii te consideră 'sifonul' patronului) Chiar te felicit pentru întrebarea asta. Îmi e milă de Giovanni Becali, săracul! A decăzut atât de mult!

E clar că e un angajat la un podcast și că trebuie să ia un salariu, dar să vii etichetezi așa niște persoane, cu niște invenții... Nu mă așteptam, mai ales de la dânsul.

El nu are de unde să știe ce discut eu cu nea Gigi. El, profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă și el de nume care chiar au valoare și creează ecou.

A mai zis acolo niște aberații, că mă închin eu de 4-5 ori. E de râs, dar e și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori, dar dacă dânsul a numărat de 4 ori, se pare că nu e de ajuns să ai doar școala vieții! Trebuie să mai mergi și pe la matematică, să mai faci adunări și scăderi.

Când era nemulțumit (n.r. Gigi Becali) de anumiți jucători eu căutam să le găsesc scuze. El (n.r. Giovanni Becali) a ajuns prea rău și îmi e milă de el, săracul!”, a declarat Florin Tănase, la flash-interviu.

Florin Tănase a fost impresariat de firma deținută de Giovanni Becali până la începutul anului 2022, dar a decis să întrerupă colaborarea pentru că nu era mulțumit de ofertele care i-au fost aduse. Fratele lui Ioan Becali, Victor (64 de ani), spune că jucătorul nu se putea tansfera, chiar dacă era golgheterul capionatului, pentru că marchează goluri doar din penalty.