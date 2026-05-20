Fiica lui Maradona, acuzații în procesul morții marelui fotbalist: presiuni pentru internarea la domiciliu înainte de deces

O nouă audiere din procesul privind moartea lui Diego Armando Maradona aduce în prim-plan acuzații grave formulate de familia fostului fotbalist la adresa echipei medicale care l-a îngrijit în ultimele luni de viață. Una dintre fiicele sale, Jana Maradona, a susținut în fața instanței că decizia internării la domiciliu ar fi fost influențată de presiuni exercitate de medicul Leopoldo Luque, considerat apropiat al legendei argentiniene.

Potrivit declarațiilor sale, făcute în cadrul unei întâlniri de familie din noiembrie 2020, echipa medicală a discutat alternativele de tratament după intervenția neurochirurgicală suferită de Maradona pentru un hematom cranian, notează AFP.

Jana Maradona a relatat că directorul clinicii recomanda continuarea recuperării într-o unitate specializată de reabilitare, însă această variantă ar fi fost respinsă ferm de medicul Luque. Ea a spus că acesta ar fi insistat că internarea la domiciliu este soluția optimă, promițând îngrijire permanentă și supraveghere continuă.

„Cea mai bună opțiune era spitalizarea la domiciliu, pentru că puteam merge oricât de des doream. Am fi avut control asupra medicilor, ar fi fost îngrijit 24 din 24 de ore, ca într-o clinică, dar mai confortabil pentru tatăl meu”, ar fi susținut Luque, potrivit relatării Janei Maradona.

în reședința din Tigre unde se recupera după operație, în urma unei crize cardio-respiratorii asociate cu edem pulmonar. Conform experților medico-legali, fostul fotbalist ar fi suferit timp de mai multe ore înainte de a fi găsit fără viață.

În prezent, Leopoldo Luque și alți șase profesioniști din domeniul medical — medici, psihiatru, psiholog și asistente — sunt judecați la San Isidro pentru presupusă neglijență medicală în cazul decesului lui Maradona. Aceștia riscă pedepse între 8 și 25 de ani de închisoare.