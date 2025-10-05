search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

FCSB câștigă la limită pe Arena Națională și face un pas important spre play-off. 1-0 cu Universitatea Craiova, în etapa #12 din Superliga

0
0
Publicat:

FCSB a obținut o victorie importantă, 1-0, în fața Universității Craiova, în cadrul derby-ului etapei a 12-a din Superliga României. Singurul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase din penalty, iar același jucător a ratat o lovitură de la punctul cu var în ultimele 15 minute ale meciului.

FCSB- U Craiova, derby-ul din etapa 12 din Superliga Foto/Facebook
FCSB- U Craiova, derby-ul din etapa 12 din Superliga Foto/Facebook

Prima oportunitate notabilă a venit imediat după fluierul de start, când Etim a interceptat mingea și a rămas singur cu portarul Târnovanu. Șutul său la scurt a fost respins, iar partida a continuat într-un ritm intens.

Gazdele au răspuns rapid, în minutul 5, după un corner. Mingea a ajuns la Adrian Șut, însă lovitura sa de cap a trecut peste poartă. La scurt timp, Istvan Kovacs a acordat inițial penalty pentru FCSB, după un contact între Bîrligea și Romanchuk, dar a revenit corect asupra deciziei, constatând că mingea fusese lovită prima dată de jucătorul oltenilor.

În minutul 10, Craiova a ratat o șansă imensă de a deschide scorul. Nsimba a centrat în careu pentru Samuel Teles, dar șutul portughezului a trecut foarte aproape de bara din dreapta. 

Cicâldău a avut și el o oportunitate notabilă, însă lovitura sa de cap din minutul 28 a trecut peste poartă, menținând tabela neschimbată. În minutul 35, Alexandru Stoian a fost faultat în careul advers, însă Kovacs nu a observat faza inițial. Arbitrul a fost chemat la monitorul VAR, unde s-a confirmat că a fost penalty, indicând punctul cu var. Florin Tănase și-a păstrat calmul și a transformat lovitura, aducând FCSB în avantaj, 1-0.

Cicâldău, eliminat pentru cumul de cartonașe

În minutele de prelungire ale primei reprize, Alex Cicâldău a primit cartonaș galben pentru un fault asupra lui Tănase. Ulterior, la 12 minute după reluare, mijlocașul Craiovei a comis din nou un fault de galben și a fost eliminat.

În ultimele 15 minute, David Miculescu a fost protagonistul unei faze tensionate, când șutul său a lovit mâna unui adversar, iar Kovacs a acordat din nou penalty. De data aceasta, Tănase a fost ghicit de Isenko, iar portarul Craiovei a apărat lovitura de la 11 metri.

Meciul s-a încheiat 1-0 pentru FCSB, rezultat prin care roș-albaștrii ajung la 13 puncte, se apropie la 5 puncte de zona de play-off și rămân la 11 puncte în urma liderului Rapid.

FCSB – Universitatea Craiova, 1-0. Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - F. Tănase, Șut, Olaru - Cisotti, Bîrligea, Stoian

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko - A. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, F. Ștefan - Nsimba, Etim.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
mediafax.ro
image
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată aceeași obligație în România
playtech.ro
image
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a rupt tăcerea, după ce Tottenham l-a ”interzis”
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Pragul de alcoolemie pentru șoferi. Când rămâi automat fără permis și riști pedeapsa cu închisoarea
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!