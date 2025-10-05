FCSB câștigă la limită pe Arena Națională și face un pas important spre play-off. 1-0 cu Universitatea Craiova, în etapa #12 din Superliga

FCSB a obținut o victorie importantă, 1-0, în fața Universității Craiova, în cadrul derby-ului etapei a 12-a din Superliga României. Singurul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase din penalty, iar același jucător a ratat o lovitură de la punctul cu var în ultimele 15 minute ale meciului.

Prima oportunitate notabilă a venit imediat după fluierul de start, când Etim a interceptat mingea și a rămas singur cu portarul Târnovanu. Șutul său la scurt a fost respins, iar partida a continuat într-un ritm intens.

Gazdele au răspuns rapid, în minutul 5, după un corner. Mingea a ajuns la Adrian Șut, însă lovitura sa de cap a trecut peste poartă. La scurt timp, Istvan Kovacs a acordat inițial penalty pentru FCSB, după un contact între Bîrligea și Romanchuk, dar a revenit corect asupra deciziei, constatând că mingea fusese lovită prima dată de jucătorul oltenilor.

În minutul 10, Craiova a ratat o șansă imensă de a deschide scorul. Nsimba a centrat în careu pentru Samuel Teles, dar șutul portughezului a trecut foarte aproape de bara din dreapta.

Cicâldău a avut și el o oportunitate notabilă, însă lovitura sa de cap din minutul 28 a trecut peste poartă, menținând tabela neschimbată. În minutul 35, Alexandru Stoian a fost faultat în careul advers, însă Kovacs nu a observat faza inițial. Arbitrul a fost chemat la monitorul VAR, unde s-a confirmat că a fost penalty, indicând punctul cu var. Florin Tănase și-a păstrat calmul și a transformat lovitura, aducând FCSB în avantaj, 1-0.

Cicâldău, eliminat pentru cumul de cartonașe

În minutele de prelungire ale primei reprize, Alex Cicâldău a primit cartonaș galben pentru un fault asupra lui Tănase. Ulterior, la 12 minute după reluare, mijlocașul Craiovei a comis din nou un fault de galben și a fost eliminat.

În ultimele 15 minute, David Miculescu a fost protagonistul unei faze tensionate, când șutul său a lovit mâna unui adversar, iar Kovacs a acordat din nou penalty. De data aceasta, Tănase a fost ghicit de Isenko, iar portarul Craiovei a apărat lovitura de la 11 metri.

Meciul s-a încheiat 1-0 pentru FCSB, rezultat prin care roș-albaștrii ajung la 13 puncte, se apropie la 5 puncte de zona de play-off și rămân la 11 puncte în urma liderului Rapid.

FCSB – Universitatea Craiova, 1-0. Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - F. Tănase, Șut, Olaru - Cisotti, Bîrligea, Stoian

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko - A. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, F. Ștefan - Nsimba, Etim.