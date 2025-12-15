search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
Momentul care l-a marcat pe Boloni: promisiunea făcută mamei sale când a părăsit România

În 1994, la 41 de ani, Ladislau Boloni lua drumul Franței pentru a începe cariera de antrenor la AS Nancy Lorraine, o decizie care avea să-i schimbe definitiv parcursul profesional.

Ladislau Boloni a jucat la Steaua.
Ladislau Boloni are o relație specială cu mama sa | FOTO Profimedia

În spatele acelui pas important s-a aflat, însă, un angajament profund față de figura maternă, unul pe care Boloni spune că nu l-a uitat niciodată. Antrenorul român are doar cuvinte de respect și admirație pentru mama sa, Ilona Boloni, care a împlinit pe 13 septembrie venerabila vârstă de 101 ani.

Boloni: ”Mama a fost foarte supărată când am plecat din țară”

Mama lui Boloni locuiește în prezent în localitatea Hernad, din Ungaria, la aproximativ 30 de kilometri de Budapesta, alături de fiul cel mare, Istvan Boloni, în vârstă de 76 de ani. Aceasta nu a fost niciodată singură, chiar dacă viața i-a pus la încercare puterea, fiind nevoită să-și crească copiii cu o tărie de caracter impresionantă după moartea soțului.

În momentul în care Ladislau Boloni a decis să plece peste hotare, reacția mamei sale l-a marcat profund, iar promisiunea făcută atunci a devenit un legământ personal. Un detaliu emoționant din viața unui nume uriaș al fotbalului românesc, care arată că, dincolo de carieră și trofee, valorile de familie au rămas mereu pe primul loc.

Mama a fost foarte supărată când am plecat din țară, în Occident, mai ales în Franța, pentru că nu îi plăcea Franța. Și mai tot timpul spunea: «Te-am pierdut, te-am pierdut!». Iar eu i-am promis: «Nu-ți face griji, că o să cumpăr o casă aici, lângă tine». 

Ceea ce am făcut, slavă Domnului, și ea este prezentă acum. Și acum ne ceartă pe mine și pe fratele meu. Dar mai tot timpul îmi face mâncare, pe care o pun la congelator. Apoi, o scot când vreau să mănânc…”, a explicat Ladislau Boloni, conform iAMsport.

Confesiunea emoționantă a lui Ladislau Bolonia

Ladislau Boloni vorbește cu emoție și respect despre mama sa, femeia care i-a fost sprijin și exemplu de viață în cele mai grele momente. Ilona Boloni a trecut prin numeroase încercări, muncind ani la rând la Cooperativa din Târnăveni, unde confecționa mingi de cauciuc pentru fotbal, și având grijă o perioadă îndelungată de socrul său bolnav.

Puterea și devotamentul de care a dat dovadă au transformat-o într-un adevărat model pentru fiul său cel mic. Între cei doi există și un ritual emoționant, păstrat de fiecare dată când se revăd. Boloni se întinde pe canapea, cu picioarele în poala mamei, iar Ilona îi face masaj la tălpi până când fostul fotbalist adoarme. 

Pentru mine maică-mea este o leoaică. În ceea ce privește copiii, frate-miu și cu mine. Deci ea într-adevăr și-a sacrificat viața pentru reușita copiilor. Și eu așa cred, sigur, cu mulțumirile noastre, că a reușit pariul ei. 

Copiii ei trebuia să obțină o diplomă, pentru a avea o viață mai bună, mai liniștită. Frate-miu e medic, eu am terminat Medicina”, a completat Ladislau Boloni, mai arată sursa menționată mai devreme.

