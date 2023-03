Malcom Edjouma, înțepături pentru Gigi Becali: „Dacă nu marchez, sunt schimbat la pauză!”

Malcom Edjouma, mijlocașul FCSB care s-a abonat la goluri în ultimele partide ale vicecampioanei, s-a arătat dezamăgit de atitudinea patronului Gigi Becali, care a dispus în mai multe rânduri să fie înlocuit după doar 45 de minute de joc.

FCSB și CS Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, 1-1, meciul din prima etapă a play-off-ului. Singurul gol al roș-albaștrilor a fost reușit de francez, care a înscris cu capul după o centrare a lui Radunovic.

„A fost un meci dificil. Prima repriză a fost a lor, dar am avut o reacție bună partea a doua și am revenit. Când vin din linia a doua mă folosesc de fizicul meu și pun presiune pe defensiva adversa, așa am ocazii de a marca.

Sunt foarte fericit că înscriu și de rezultatele pe care le aduc echipei. Îmi place să joc împotriva echipelor mari. Când e dificil trebuie să-ți arăți valoarea, de asta îmi place să joc în asemenea partide.

Pentru mine a fost penalty la Ivan, nu înțeleg decizia arbitrului. Nu mi-am lăsat piciorul în spate, am vrut să trec de el și m-a lovit, moment în care mi-am pierdut echilibrul.

Trebuie să dea gol ca să-l înduplece pe patron

Eu trebuie să înscriu de fiecare dată pentru a rămâne pe teren. Dacă nu marchez, sunt schimbat după 45 de minute. Nu este responsabilitatea mea. Dacă joc 45 de minute, joc 45! Nu am ce să fac”, a declarat Malcom Edjouma.

Mijlocașul vicecampioanei României a acuzat arbitrajul la meciul de pe Arena Națională, fiind convins că ar fi trebuit dictată lovitură de la 11 metri la contactul cu Andrei Ivan, petrecut în minutul 59.