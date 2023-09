Farul – FCSB, elocvent pentru fotbalul nostru jalnic: Dovada că am ajuns să consumăm pâine și circ VIDEO

Campionatul românesc înseamnă mult zgomot pentru nimic! O competiție tot mai slabă în care „fotbalul e vorbit, nu jucat“, cum a spus, cândva, Gheorghe Hagi, foarte inspirat.

Chiar un meci al echipei lui Hagi exemplifică acum ce a spus mai de mult liderul Generației de Aur. Duminică, la Ovidiu s-a jucat Farul – FCSB (0-1). La prima vedere, trebuia să fie un spectacol sportiv de cea mai bună calitate. Pentru că au ajuns față în față campioana și vicecampioana ediției precedente. Care, ca să fim corecți, au oferit un meci spectaculos, dramatic de-a dreptul, pe finalul stagiunii trecute. Atunci, tot la Ovidiu, FCSB a condus cu 2-0, însă a cedat cu 2-3, iar rezultatul final a trimis titlul în vitrina Farului.

Acum însă ce s-a jucat la Ovidiu a fost „moartea pasiunii“. Fotbal slab, cu efect de „somnifer“. Genul de partidă la care puteai lăsa televizorul deschis și să faci orice altceva, ascultând doar comentariul, fără să te uiți pe imagini. Singurul moment notabil, de-a lungul celor 90+6 minute, a fost penalty-ul dubios acordat de centralul Sebastian Colțescu (46 de ani). Care nici nu prea a fost. De aceea, s-au și născut discuții interminabile pe marginea deciziei, mai ales că nici VAR-ul n-a intervenit. S-a considerat că arbitrul craiovean, fiind la câțiva metri de fază, a văzut totul și, drept urmare, n-a mai fost nevoie de arbitraj video. Explicația, deși regulamentară, nu rezolvă faptul că penalty-ul acordat de Colțescu, mai degrabă, n-a fost!

De aici a pornit un scandal monstru, iar după meci, 99% din declarații au vizat această fază a penalty-ului. În rest, lumea a uitat că Farul și FCSB, două echipe care ne-au reprezentat în acest sezon al cupelor europene, au oferit un fotbal de proastă calitate. Ceea ce explică de ce am ajuns în situația rușinoasă de a încheia socotelile cu competițiile UEFA prin august, când multe formații din Occident nici n-au apucat să joace vreun meci!

Visăm cai verzi pe pereți

Drama și mai mare e că, deși au trecut doar trei săptămâni de la eliminările ultimelor echipe românești din play-off-ul Conference League, vorbim despre Farul și Sepsi, unii lasă impresia că au și uitat deja de aceste rezultate. Pentru că numai așa s-ar explica modul în care se vorbește la televizor. Practic, ne entuziasmăm din nimic, uitând că asistăm la niște meciuri extrem de slabe.

Iată, de pildă, cum a vorbit Ilie Dumitrescu (54 de ani) la Digi Sport, recent, după niște partide din campionatul intern. Și atenție: Dumitrescu e un fost fotbalist de clasă, care a jucat la cel mai înalt nivel! Din păcate, în calitate de analist, se lasă luat de val.

*Dumitrescu despre Darius Olaru (FCSB): E la cel mai înalt nivel Olaru, joacă un fotbal total, face pressing, e într-o formă sportivă cum n-a mai fost. Olaru e deja o certitudine.

*Dumitrescu despre Aurelian Chițu (FC U Craiova 1948): Chițu e <<out of this world>> (n.r. de pe altă planetă) la Craiova. Da, da, da! Pentru ce a făcut e senzațional. Super inspirat.

Citind evaluările de mai sus, rămâi cu o întrebare: Dacă alde Olaru și Chițu sunt „out of this world“ în jalnicul campionat românesc, atunci cum trebuie să vorbim despre Erling Haaland, de pildă, care are mai multe goluri decât meciuri în Premier League?!

Vestea bună: Ne trezim!

Și, totuși, se poate remarca un trend îmbucurător după ultimele rezultate dezastruoase ale echipelor românești în Europa: a început să se micșoreze numărul comentatorilor care „umflă“ meciurile slabe și a crescut numărul celor care spun lucrurilor pe nume.

De pildă, etapa trecută, după Botoșani – Hermannstadt (2-2), comentatorul Orange Sport, Bogdan Cosmescu chiar a făcut niște afirmații dure pe post despre nivelul slab al meciului: „Eu am pierdut două puncte că m-am uitat la meciul ăsta. E prăpăd. N-au voie să joace fotbal. Ştiu alte sporturi, unde sunt nişte teste, care trebuie adaptate. La fotbal, dacă nu poţi să centrezi, să dai o pasă, nu trebuie să joci, aş pune criterii. Nu-ți dau licenţă sau plăteşti amendă. Aşa trebuie făcut, jumătate dintre ei nu trebuie să joace în Superligă! E un afront adus televiziunilor care plătesc 30 de milioane de euro pe an, un afront adus oamenilor care vin la stadion, că totuşi la Botoşani vin oameni. Oamenii vor să vadă fotbal şi n-au ce să vadă. Îi văd pe indivizii ăştia, care zici că n-au jucat fotbal niciodată. Mai şi câştigă bani... Dar nu se poate aşa ceva!“.