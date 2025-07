David Popovici, de neoprit la Mondialele din Singapore. Românul face furori și la 100 de metri liber

Deja campion mondial la 200 de metri, unde deține și titlul olimpic, David Popovici (20 de ani) a concurat astzi în serii la 100 de metri, unde nu are statut de mare favorit.

David Popovici s-a calificat în semifinalele la 100 metri liber la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore cu cel mai bun timp 47,41 s.

Concurează în a doua semifinală

Al doilea cel mai bun timp îl are australianul Kyle Chalmers, 47.48 s, iar chinezul Pan Zhanle a terminat pe 6 în clasamentul general, cu 47.86 s.

Semifinalele vor avea loc astăzi, de la orele 14:27 și 14:32. Chinezul Pan Zhanle va înota în prima, iar David Popovici va evolua în cea de-a doua.

„Exact cum trebuie, pentru o serie de calificări. O să fie interesant, clar. Simt că am trecut deja de nivelul în care să-mi pese atât de tare cine câștigă, cine pierde. Sunt aici pentru a mă simți cât mai bine, și exact asta o să fie și diseară. Cum a fost și la 200”, a declarat David Popovici la TVR Sport.

David Popovici a explicat că n-a apucat să sărbătorească succesul de la 200 de metri liber. „Am mâncat ceva bun și atât. Am dormit mai puțin decât mi-aș fi dorit, n-am avut timp. Dar recuperez acum la prânz, recuperez noaptea care vine. Și adevărata celebrare vine după sută, unde job is finished (mi-am terminat treaba)”, spune campionul.

„Are și un meci personal”

„Mă bucur că el și-a reconfirmat statutul de lider mondial în proba de 200 de m liber. Așteptăm proba de 100 de metri cu mare încredere și cu mari emoții pentru ca acolo știm că pe lângă nivelul foarte ridicat are și un meci personal cu sportivul chinez (n.r. - Pan Zhanle), dar pe lângă acest fapt David și-a recâștigat medalia de aur, de campion mondial.

Este într-un moment bun al carierei lui, toată lumea îl aplaudă, toată lumea îl susține și el răsplătește prin performanțele pe care le realizează pe toți aceia care sunt lângă el. Sunt foarte mulți oameni care susțin performanța, îl susțin pe David și ceea ce înseamnă David pentru sportivii tineri din România“, a spus Mihai Covaliu, președintele COSR.