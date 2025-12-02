search
Marți, 2 Decembrie 2025
Soția lui Helmut Duckadam, mesaj dureros la un an de la pierderea ”eroului de la Sevilla”: „A fost ultima zi...”

Marți, 2 decembrie 2025, s-a împlinit un an de la dispariția fostului mare portar Helmut Duckadam. Legenda Stelei a murit la 65 de ani, în urma unui infarct.

Helmut Duckadam a fost numit ”eroul de la Sevilla”.
S-a împlinit un an de la decesul lui Helmut Duckadam | Facebook Fan Helmut Duckadam

La un an de la tragedie, Alexandra, soția lui Duckadam, a publicat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook „Fan Helmut Duckadam”, pe care o administrează.

Ultima zi din viața ”eroului de la Sevilla”

Femeia care i-a fost alături din 2007 a rememorat în detaliu ultima zi din viața ”eroului de la Sevilla”.

A trecut un an de când durerea a devenit parte din mine, iar tăcerea apasă în fiecare zi pe inima mea. Durerea pierderii tale, iubitul meu Helmut, nu se stinge. Se împletește mereu cu recunoștință pentru tot ce am trăit împreună.

Îți multumesc pentru toată dragostea ta, pentru amintirile pe care le port ca pe niște comori. Ele și fiica noastră sunt puntea mea către tine și îmi dau putere să merg mai departe. În urma ta a rămas un gol, dar și o iubire care nu se termină. Te port în fiecare pas, în fiecare gând, în fiecare rugăciune.

Dumnezeu să te odihneasca în pace, iubitul meu! Voi continua să te iubesc dincolo de absență, dincolo de tăcere, dincolo de timp!”, a scris Alexandra Duckadam pe pagina de Facebook.

Alexandra Duckadam: ”Ultima zi în care eu și Helmut ne-am spus „Te iubesc””

Ea a povestit trăirile din dimineața zilei de 1 decembrie 2024 până în noaptea în care Duckadam s-a stins.

1 decembrie 2024...

Ultima zi în care eu și Helmut ne-am spus „Te iubesc”... Mă trezesc dimineața, îl sun de două ori. Îmi răspunde abia a treia oară pe motiv că ar fi dormit și nu a auzit telefonul sunând. Ciudat. Nu mai am răbdare și plec, deși știam că voi ajunge cu mult înaintea orelor de vizită. Parchez mașina la două străduțe de Spitalul Militar.

Intru să-i iau un cappuccino, că prea sorbise cu poftă cu o zi înainte din al meu. Iau și câteva portocale mari, frumoase, cum îi plăceau lui”, a scris Alexandra Duckadam pe pagina de Facebook.

Sport

Ghid de cumpărături

