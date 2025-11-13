”Eroul de la Sevilla”, omagiat acasă: statuia lui Helmut Duckadam inaugurată în satul natal

Joi, 13 noiembrie, Semlac a devenit scena unui moment emoționant pentru fotbalul românesc. Statuia lui Helmut Duckadam, fostul portar legendar al Stelei, a fost dezvelită în fața publicului, la aproape un an de la trecerea sa în neființă, pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.

Duckadam rămâne în memoria fanilor drept eroul de la Sevilla, care a apărat patru penalty-uri consecutive în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, aducând Stelei București primul și singurul trofeu european din istorie.

Un omagiu din bronz și simboluri memorabile

Monumentul, realizat în bronz, îl înfățișează pe Duckadam ținând patru mingi în brațe, o referință la celebra performanță din 7 mai 1986.

Pe soclu, o plăcuță amintește de momentul istoric, iar Cupa Campionilor Europeni este sculptată alături, completând simbolul unui legendar portar român.

Evenimentul a fost unul emoționant, iar Alexandra Duckadam, soția regretatului portar, a fost vizibil impresionată.

Printre invitați s-a aflat și Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, club la care Duckadam a ocupat funcția de președinte de imagine, care a ținut să fie prezent la omagiul adus legendei.

Un simbol al istoriei fotbalului românesc

Dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam nu este doar un tribut pentru un sportiv excepțional, ci și o amintire vie a unui moment care a scris istoria fotbalului românesc.

Pentru fanii Stelei și nu numai, monumentul din Semlac va rămâne un loc de pelerinaj și recunoștință pentru portarul care a devenit un simbol al curajului și excelenței.

''Helmut a fost copilul comunei noastre, a fost cetățean de onoare, eroul românilor de la Sevilla și ne-am dorit să îi aducem un omagiu prin realizarea acestui bust din bronz. Datorită lui Helmut, comuna noastră este mai cunoscută în țară'', a declarat Letiția Stoian, primărița comunei Semlac, potrivit Agerpres.

Statuia ”Eroului de la Sevilla” a costat 40.000 de euro. Acești bani au fost alocați din bugetul local.