search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

”Eroul de la Sevilla”, omagiat acasă: statuia lui Helmut Duckadam inaugurată în satul natal

0
0
Publicat:

Joi, 13 noiembrie, Semlac a devenit scena unui moment emoționant pentru fotbalul românesc. Statuia lui Helmut Duckadam, fostul portar legendar al Stelei, a fost dezvelită în fața publicului, la aproape un an de la trecerea sa în neființă, pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.

Statuia lui Helmut Duckadam a fost dezvăluită în comuna natală a ”Eroului de la Sevilla”.
Statuia lui Helmut Duckadam a fost dezvăluită în comuna natală | FOTO Facebook

Duckadam rămâne în memoria fanilor drept eroul de la Sevilla, care a apărat patru penalty-uri consecutive în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, aducând Stelei București primul și singurul trofeu european din istorie.

Un omagiu din bronz și simboluri memorabile

Monumentul, realizat în bronz, îl înfățișează pe Duckadam ținând patru mingi în brațe, o referință la celebra performanță din 7 mai 1986.

Pe soclu, o plăcuță amintește de momentul istoric, iar Cupa Campionilor Europeni este sculptată alături, completând simbolul unui legendar portar român.

Statuia lui Helmut Duckadam a fost dezvăluită în comuna natală a ”Eroului de la Sevilla”.
Statuia lui Helmut Duckadam a fost dezvăluită în comuna natală | FOTO Facebook

Evenimentul a fost unul emoționant, iar Alexandra Duckadam, soția regretatului portar, a fost vizibil impresionată.

Statuia lui Helmut Duckadam a fost dezvăluită în comuna natală a ”Eroului de la Sevilla”.
Statuia lui Helmut Duckadam a fost dezvăluită în comuna natală | FOTO Facebook

Printre invitați s-a aflat și Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, club la care Duckadam a ocupat funcția de președinte de imagine, care a ținut să fie prezent la omagiul adus legendei.

Statuia lui Helmut Duckadam a fost dezvăluită în comuna natală a ”Eroului de la Sevilla”.
Statuia lui Helmut Duckadam a fost dezvăluită în comuna natală | FOTO Facebook

Un simbol al istoriei fotbalului românesc

Dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam nu este doar un tribut pentru un sportiv excepțional, ci și o amintire vie a unui moment care a scris istoria fotbalului românesc.

Pentru fanii Stelei și nu numai, monumentul din Semlac va rămâne un loc de pelerinaj și recunoștință pentru portarul care a devenit un simbol al curajului și excelenței.

''Helmut a fost copilul comunei noastre, a fost cetățean de onoare, eroul românilor de la Sevilla și ne-am dorit să îi aducem un omagiu prin realizarea acestui bust din bronz. Datorită lui Helmut, comuna noastră este mai cunoscută în țară'', a declarat Letiția Stoian, primărița comunei Semlac, potrivit Agerpres.

Statuia ”Eroului de la Sevilla” a costat 40.000 de euro. Acești bani au fost alocați din bugetul local.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
O vatmaniță a fost filmată dormind în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt condițiile, cum poate să joace barajul acasă cu o echipă mai slab cotată
fanatik.ro
image
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
De ce schimbă supermarketurile mereu locul produselor pe rafturi. Ce urmăresc, de fapt, retailerii
playtech.ro
image
Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. „7 dintre jucătorii noștri erau maghiari!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Zeci de persoane au fost evacuate de urgență dintr-un bloc din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată! Primele declarații făcute de ISU
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
SE ÎNTÂMPLĂ ACUM cu Dr. Flavia Groșan. Este adevărat. Medicii au confirmat, în urmă cu puțin timp
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Meteorologii ANM anunță cum va fi iarna 2025-2026. Elena Mateescu: „Nu vor lipsi gerul, viscolul și zăpada”
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Meghan, din nou pe tocuri amețitoare! Apariția neașteptată a Ducesei. Adio balerini, parcă vrea să-și amintească de tinerețe

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor