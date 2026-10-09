 Epilog în scandalul „norilor de praf și fum”: Competițiile auto se vor desfășura doar „în anumite condiții” în orașe | adevarul.ro
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Epilog în scandalul „norilor de praf și fum”: Competițiile auto se vor desfășura doar „în anumite condiții” în orașe

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În weekendul trecut, în zona Piața Constituției s-a desfășurat ultima etapă a Campionatului Național de Drift. Iar promotorul acestei întreceri a fost amendat cu 15.000 de lei de Garda de Mediu din cauza norilor de praf care s-au ridicat de la sol la trecerea bolizilor. Această situație a condus la o întâlnire între conducătorii Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) și ministrul Mediului, Diana Buzoianu. 

În weekend, bolizii au ridicat nori de fum și praf în centrul Capitalei
În weekend, bolizii au ridicat nori de fum și praf în centrul Capitalei Foto: FRAS / Federația Română de Automobilism Sportiv

Ministru al Mediului, Diana Buzoianu a scris pe rețelele sociale în 4 octombrie: „Tu ai respira acest aer?”, a întrebat demnitarul, însoțind mesajul cu imagini video în care se observă norii de praf din zona în care s-a desfășurat întrecerea auto. „Ieri și azi centrul Bucureștiului arată așa, în urma unor activități organizate de drifting. Cred că a venit momentul să discutăm mult mai serios de calitatea aerului în București și poluarea la care suntem expuși. Garda de Mediu are un control în desfășurare pentru ce vedeți în imagini”.

În urma acestei siuații, joi, 8 octombrie, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), Norris Măgeanu, și vicepreședintele Bogdan Constantinescu s-au întâlnit, la sediul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, cu ministrul Diana Buzoianu pentru a discuta despre soluțiile care să sprijine desfășurarea competițiilor auto în orașe, cu un impact cât mai redus asupra mediului și a locuitorilor.

FRAS a precizat că „întâlnirea a venit după ce organizatorul și promotorul Campionatului Național de Drift, Denis Manea (Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community), a fost amendat cu 15.000 de lei de către Garda de Mediu, după desfășurarea ultimei etape a campionatului, în Piața Constituției, un eveniment care a fost aprobat de autorităţile locale şi a beneficiat de documentele necesare pentru organizare”.

Mai apoi, președintele FRAS, Norris Măgaenu, a precizat: „Putem continua să facem competiții frumoase, cu grijă pentru mediu și pentru confortul celor din zonele în care mergem. Este vital ca sportul să rămână în mijlocul comunităților! FRAS, mereu înainte!”.

Ministrul Mediului a discutat problema cu reprezentanții FRAS
Ministrul Mediului a discutat problema cu reprezentanții FRAS Foto: FRAS

La scurt timp după acea întâlnire, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a postat următorul mesaj: „Putem avea și competiții auto în oraș, ṣi comunități fericite care le găzduiesc! M-am întâlnit astăzi cu reprezentanții conducerii Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), pentru a discuta despre soluții care să sprijine desfășurarea competițiilor auto în orașe, cu un impact cât mai redus asupra mediului și a locuitorilor. Pentru mine zona de echilibru e clară: putem și trebuie să găsim soluții pentru aceste evenimente astfel încât poluarea să nu mai fie resimțită de comunitate și, în același timp, mii de români să se bucure de o tradiție care să continue ani de zile la rând. Am stabilit azi că vom colabora pentru identificarea unor măsuri specifice evenimentelor din spațiul urban, adaptate amplasamentului și tipului de competiție. Printre soluțiile discutate se numără:

- Monitorizarea în timp real a calității aerului, chiar pe durata competițiilor, pentru a urmări impactul și eficiența măsurilor și pentru a putea acționa în timp real, în cazul în care se constată depășiri ale limitelor;

- Spălarea carosabilului înainte și după evenimente, pentru îndepărtarea particulelor depuse care pot fi antrenate în aer;

- Evaluarea utilizării unor echipamente speciale care să favorizeze dispersia poluanților, pentru a limita acumularea acestora în zona evenimentelor.

Chiar dacă Ministerul Mediului nu are atribuții directe în autorizarea evenimentelor de la nivel local, vrem să îi ajutăm pe organizatori să găsească soluții concrete, astfel încât pasiunea pentru automobilism să aducă bucurie și comunităților care găzduiesc aceste competiții.

Asta înseamnă pregătirea atentă a evenimentelor, măsuri pentru reducerea impactului și monitorizare, ca să vedem ce funcționează și ce trebuie îmbunătățit. Prin colaborare, putem construi condiții mai bune atât pentru sportivi și spectatori, cât și pentru oamenii care locuiesc în apropiere.FRAS

Le mulțumesc pentru deschiderea de a căuta împreună soluții reprezentanților FRAS!”.

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