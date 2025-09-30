Problemele cu legea îl bântuie pe Ionel Ganea. Fostul internațioal a dispărut din spațiul public, după accidentul în care și-a pierdut viața fiul său

Retras din spațiul public la Făgăraș, acolo unde s-a stabilit, Ionel Ganea (52 de ani) este înghsuit de momente neplăcute. Pe 9 mai, fiul său de doi ani a fost implicat într-un accident rutier produs soldat cu decesul, survenit ulterior, la spital. Potrivit anchetatorilor, în mașina condusă de cel poreclit „Ganezul”, copilul se afla pe scaunul din dreapta, în față, fără a fi asigurat cu centură sau într-un scaun special pentru copii de vârsta lui.

Înainte însă, la sfârșitul lunii martie 2024, eroul României de la meciul cu Anglia, de la Euro 2000, a fost protagonistul unui eveniment neplăcut, înaintea meciului dintre România și Irlanda de Nord, scor 1-1.

Fostul atacant a mers la meciul de pe „Arena Națională”, unde Dacia Duster pe care o conducea a fost oprită de polițiști în incinta stadionului. Ganea n-a respectat indicațiile, motiv pentru care a fost dat jos din mașină cu forța, dus la sediul Brigăzii Rutiere și amendat. În plus, fostul internațional a rămas și fără permis pentru 30 de zile.

Ionel Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București: amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile. „Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”, i-ar fi zis Ganea unuia dintre agenți.

Ionel Ganea a contestat decizia la Judecătoria din Făgăraș, iar în noiembrie 2024 instanța i-a dat câștig de cauză, în fond, pentru că Poliția nu a adus probe suplimentare, iar dovezile prezentate de fostul fotbalist îi susțineau varianta, diferită de cea a autorităților.

Ulterior, Brigada Rutieră București a făcut apel, iar Tribunalul Brașov a considerat că sancțiunea inițială, amenda și suspendarea permisului pentru 30 de zile, trebuie menținută definitiv, pentru că „acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier, întrucât anterior a săvârșit șapte contravenții”, relatează golazo. Hotărârea Tribunalului Brașov a venit pe 17 iulie 2025.