Emil Boc a fost în extaz, după victoria Clujului în fața Craiova: „Visul continuă! Avem dreptul să visăm!”

Uiversitatea Cluj s-a desprins în frunte Superligii, după 3-0 cu Universitatea Craiova. Ardelenii s-au impus luni seară grație golurilor marcate de Jug Stanojev (minutul 15), Jovo Lukic (minutele 45 și 51) și Dan Nistor (minutul 87).

Emil Boc (59 de ani) este recunoscut ca un fiind un fan declarat al celor de de la Universitatea Cluj. Primarul orașului Cluj-Napoca este nelipsit din tribune, atunci când trupa lui Cristiano Bergodi evoluează pe teren propriu.

În finalul meciului cu Universitatea Craiova, Emil Boc a început să se filmeze cu tabela, apoi a postat un mesaj de mulțumire pentru jucătorii de la Universitatea Cluj.

„Mulțumim, 'U' Cluj!! Suntem mândri de voi și vă mulțumim pentru seara aceasta magică de pe Cluj Arena!

Astăzi sărbătorim, ne bucurăm , de mâine continuam munca cu aceeași seriozitate și cu același devotament față de brandul 'U'!

O victorie uriașă , dar mai este mult ….pana departe! Visul continuă! Avem dreptul să visam! Respect, Universitatea Craiova!

Cunoaștem și suntem conștienți de valoarea echipei din capitala Băniei! Craiova este și rămâne în cursa pentru titlu! Mulțumim inegalabilei Galerii a Universității Cluj, mulțumim minunaților suporteri clujeni și mulțumiri, de asemenea, celor care au venit din întreaga Transilvanie! Haide 'U' , și la bine și la greu", a scris Emil Boc, pe Facebook.

Deși echipa lui domină categoric play-off-ul și are patru victorii din patru, Alex Chipciu a rămas cu picioarele pe pământ și a spus că mai este mult până la câștigarea titlului, care ar reprezenta o premieră pentru club.

„Personal, nu mă gândesc la trofeu, e un play-off greu, poți să pierzi cu oricine, și nu cred că vom câștiga toate meciurile de acum înainte. Chiar nu simțim nicio presiune că trebuie să luam cupa, campionatul...

Probabil că la Craiova e, s-au băgat bani, bani, bani, noi suntem mai relax. Bugetul echipei noastre nu se poate compara cu cel de la CFR, FCSB, Craiova, Rapid, Dinamo... Și de-asta nu poți să vii să ceri campionatul.

(...) Nu poți să faci o analiză corectă, au jucat în zece de la început. Trebuie să luăm doar punctele, nu prea e relevant când joci 11 la 10, mai ales că și conduceam. După, a fost un meci la îndemâna noastră. Cam asta cred c-aș spune.

OK, scorul putea să fie mai mare, se mai puteau marca goluri, dar e bine că n-am făcut lucruri nebune, să nu luăm roșu. Cred că am jucat cu mintea limpede. Încă o dată zic, 11 la 11 părea un meci echilibrat", a declarat Alex Chipciu (36 de ani), deja campion în trecut cu FCSB și cu CFR Cluj.