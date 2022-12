Edward Iordănescu, dezvăluiri tari, în premieră: Cine e omul pe care îl consideră de neschimbat VIDEO

Edward Iordănescu (44 de ani) a avut un sfârșit încărcat de an. Pentru că, mai întâi, au fost cele două meciuri de verificare disputate de România, în luna noiembrie, 1-2 cu Slovenia, la Cluj, și 5-0 cu Republica Moldova, la Chișinău, iar apoi deplasarea în Qatar, unde selecționerul a monitorizat Elveția, viitoarea adversară din campania de calificare pentru Euro 2024.

În prag de Crăciun, Iordănescu jr a fost invitatul podcastului „Tare de Tot cu Viorel Grigoroiu“. Aici, într-un dialog spectaculos, timp de 90 de minute, selecționerul a făcut mai multe dezvăluiri, în premieră, despre cum e perceput acasă de familia, despre credința, dar și relațiile sale cu diverși oameni din fotbal.

Ce a spus Edward Iordănescu?

*Cei trei băieți, mi-au spus că fac pe antrenorul și acasă, nu doar la serviciu. Ei cred că întâi îi cert pe jucătorii pe care-i antrenez, iar apoi vin acasă și fac asta cu ei. Când pierd meciuri, o întreabă pe soția mea cum oare o să reacționez, cand vin acasă...

*Am un duhovnic în județul Alba. Merg acolo cât de des pot, mă liniștește. Nu pot rămâne mereu peste noapte, dar merită să bat atâția kilometri și să revin acasă în aceeași zi.

*Lui Gigi Becali i-am pus în contract ceva aproape imposibil de acceptat, însă m-a dorit mult și am semnat contractul. Nu credeam așa ceva. Păcat că s-a terminat astfel experiența mea, nu cred că Gigi Becali se mai poate schimba vreodată

*Am plecat de la CFR pentru că nu am acceptat ca eu să prelungesc contractul, iar jucătorii să nu-și încaseze toți banii. Pe drum, am vorbit ore întregi la telefon cu Neluțu Varga (n.r. – patronul CFR-ului), încerca să mă întoarcă, dar n-a avut succes.