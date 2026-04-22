Echipa României de șah pentru nevăzători concurează la Campionatul Mondial din 2026

Vara trecută, echipa României de șah pentru nevăzători, parte a Asociației Nevăzătorilor din România, a participat la Olimpiada de Șah organizată de IBCA în Serbia, unde s-a clasat între cele mai bune 16 echipe din lume. Acest rezultat a adus și calificarea la Campionatul Mondial pe Echipe din 2026. Competiția, începută pe 17 aprilie, se desfășoară în prezent la Petrovac, în Muntenegru, până pe 28 aprilie, iar echipa României concurează din nou pe scena internațională.

Campionatul Mondial de Șah pentru Nevăzători reunește unele dintre cele mai puternice echipe la nivel global și face parte din calendarul competițional al International Braille Chess Association (IBCA), organizația care coordonează competițiile internaționale dedicate șahiștilor nevăzători și cu deficiențe de vedere.

Competiția include echipe din peste 20 de țări și se desfășoară în sistem elvețian, pe parcursul a 9 runde, cu timp de joc clasic (90 de minute + 30 de secunde/mutare), fiind o competiție oficială cu calcul rating ELO.

Rezultatul obținut în Serbia marchează un moment important pentru echipa României, confirmând progresul constant pe scena internațională și asigurând calificarea la una dintre cele mai competitive competiții ale disciplinei.

În șahul pentru nevăzători, sportivii joacă pe table speciale cu piese tactile, fiecare mutare fiind comunicată verbal. Formatul pune un accent puternic pe memorie, concentrare și gândire strategică, testând aceleași abilități esențiale întâlnite la cel mai înalt nivel al jocului.

Delegația României la Campionatul Mondial din 2026 este formată din șapte membri, sportivi și staff, care reprezintă țara într-una dintre cele mai solicitante competiții internaționale din șahul pentru nevăzători. România participă la această ediție de pe poziția a 10-a (media ELO: 1942), cu o echipă formată din FM (FIDE Master) Mihail-Dacian Pribeanu la masa 1 (2137), locul 5 mondial în 2025, alături de Gheorghe Bratu (masa 2, 1904), Dănuț Mocanu (masa 3, 1876), Dumitru Vlad (masa 4, 1849) și Vasile Carapit (masa 5, 1843).

Betano a susținut participarea echipei României la Olimpiada IBCA de Șah din Serbia, contribuind la performanța care a asigurat calificarea la Campionatul Mondial. Compania continuă acest demers și susține participarea echipei și la ediția din 2026 a competiției, prin sprijinul acordat Asociației Nevăzătorilor din România.

Pentru Betano, susținerea unor astfel de inițiative reflectă o convingere simplă: că ceea ce pare imposibil poate deveni posibil atunci când performanța, determinarea și sprijinul potrivit se întâlnesc.

Pentru sportivii români, participarea la Campionatul Mondial înseamnă mai mult decât o competiție. Este o oportunitate de a demonstra că, prin disciplină, concentrare și determinare, limitele pot fi depășite, iar progresul continuă, mutare cu mutare.

Articol sustinut de Betano

image
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
stirileprotv.ro
image
Ce mesaje vor fi afișate pe panourile OUTDOOR. Proiect implementat în Capitală
gandul.ro
image
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
mediafax.ro
image
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
fanatik.ro
image
Românii nu s-au înghesuit să vadă Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, în prima zi în care au fost expuse la Muzeul de Istorie
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Salariu de 70.000 euro şi cazare gratuită. Se caută un angajat "de încredere" în UK
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
De ce este România ferită de criza kerosenului. Specialist: „Sunt șanse reduse să rămânem fără combustibil pentru avioane”
playtech.ro
image
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sfântul Gheorghe 2026. Ce este interzis să faci joi, 23 aprilie. Tradiții și obiceiuri la români
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Designerul Eugen Olteanu a murit la 42 de ani. Ultimul mesaj: „Aștept un pic de liniște...”. Cu ce șocase, în moda românească, după tragedia de la Colectiv?
click.ro
image
De ce a lipsit Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan: „I-am refuzat invitația”
click.ro
image
Artist de muzică populară, în vizorul DNA. Percheziții într-un dosar de corupție și spălare de bani
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
