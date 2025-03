Criticat pentru ieșirile nervoase avute pe banca tehnică a Oțelului Galați, antrenorul Dorinel Munteanu (56 de ani, trecut la Sepsi), a ținut să pună la punct lucrurile, susținând că n-a avut prietenii cu foștii colegi alături de care a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994. A deschis un subiect sensibil: cât de prieteni erau foștii componenți ai Generației de Aur?

„Comentariile lui Prunea și Ilie... N-am spus asta pentru că m-au criticat. Sigur, am răspuns și eu, probabil și la nervi... Dar nu îmi retrag cuvintele - nu am fost prieteni în Generația de Aur! Nu înțeleg cum percepe lumea ideea de a fi prieten cu cineva.

Noi am fost colegi foarte buni, pe noi unitatea de la echipa națională ne-a făcut să avem respectul ăsta. Am un respect deosebit pentru toți colegii mei de la echipa națională, dar prieteni n-am fost. Stăteam 2-3 zile la echipa națională...

Că vorbeam mai des sau mai rar la telefon cu Selymes, sau cu Moldovan... Cu Hagi n-am vorbit deloc la telefon, cu Popescu la fel. Vorbeam doar la națională. Da, au fost grupulețe, Hagi, Popescu... se știu grupulețele, nu inventez eu nimic.

Noi am avut o răutate pozitivă ieșită din comun, de aceea am obținut rezultate, ne doream toți să câștigăm. După ce am terminat carierele de jucători, fiecare s-a dus pe drumul lui, ne mai întâlnim la câte un eveniment, mai povestim, dar atât”, a declarat Dorinel Munteanu, în podcastul GSP „2 la 1”.

Sabău a legat prietenii

Vorbele lui Dorinel, care se contrazice față de ceea ce spunea acum câțiva ani, nu cadrează cu vorbele lui Neluțu Sabău, cel care, la meciul de adio al Generației de Aur, a mărturisit că, mai presus de victoriile de pe teren, perioada respectivă i-a adus prietenii care au rezistat pe viață.

„Fiecare dintre noi, că a fost antrenament sau amical, ne transformam. Doar așa am câștigat respectul fanilor, prin această stare de spirit. Pentru mine e o mândrie că am făcut parte din această generație, am legat prietenii pentru toată viață.

Toți jucătorii aveam atunci mare personalitate. Și toți eram cei mai buni la cluburile noastre. Și ne completam foarte bine, eram prieteni. Eram la un nivel încât adversarii ne studiau. Nu noi pe ei! Avem curaj”, afirmat, în mai anul trecut, cel alintat „Moțul”.

Curios, deși spune că a legat prietenii, Sabău, a fost identificat ca un „lup singuratic”, categorie din care făceau parte Bogdan Stelea sau Viorel Moldovan.

„Am trăit cel puțin 5 ani lânngă el, ca un prieten”

Încercăm să schițăm găștile generației începând chiar cu cel care a deschis subiectul, Dorinel Munteanu. A fost prieten la cataramă cu Tibor Selymes. Formau banda stâgă la națională, unul ca fundaș stâga, iar celălalt - ca mijlocaș stânga, dar erau colegi și la echipa de club, Cercle Bruges. Poreclit „Piticul” sau „Neamțul”, Dorinel s-a apropiat apoi de Ionel Ganea, în perioada când evoluau în Bundesliga. Peste timp, s-au certat la cuțite, „Ganezul” acuzându-l că obișnuia să „bea până se pișa pe el”!

La națională, Munteanu s-a apropiat, apoi, de Didi Prodan, cu care a stat în cameră. La un meci al naționalei, cu Ungaria, pe când Loți Boloni era selecționer, „Munti” i-a adresat lui Didi, care venise la reunire îmbrăcat în costum popular: „Ce, mă, ai venit să faci circ la națională?”, expresie care nu i-a picat bine sătmăreanului care pierduse un pariu și a fost nevoit să îl respecte venind astfel „echipat”. Episodul a fost povestit de Prodan în timpul vieții.

Asta nu înseamnă neapărat că lacrimile vărsate în direct la TV de Dorinel, a doua zi după decesul lui Didi, nu au fost sincere. „Fac tot posibilul să vin să îmi iau rămas bun de la unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Emoțiile mă copleșesc. Sincer... Fiindcă eu am trăit cel puțin 5 ani de zile lângă el, așa, cum să spun, ca un prieten!”, spunea Dorinel, gâtuit de emoții, pe 17 noiembrie 2016. „A fost un adevărat român”, a comentat peste ani Dorinel despre surpriza lui Didi de a veni ca moroșan la lot.

Unde spune tot adevărul Dorinel este îl raport cu liderul echipei. Cu Hagi, cu care susține că nu discuta la telefon, Munteanu nu putea fi prieten. Revenit în România, la Steaua, mijlocașul fără plămâni a fost ajutat de selecționerul vremii, Victor Pițurcă, care era la cuțite cu Hagi după episodul care i-a atrar demiterea dinainte de Euro 2000, să-i bată recordul de selecții la națională. Reșițeanul are 134 de apariții sub tricolor, „Regele” rămânând cu 124. Dorinel Munteanu a fost prieten și cu Gică Mihali, care i-a fost secund la primele echipe din carieră. Între timp, cei doi s-au separat.

Panduru n-a ajuns vreodată în casa lui Didi

La rândul lui, regretatul Didi i-a ținut de prieteni pe doi foști colegi de la Steaua: Costel Gâlcă și Basarab Nică Panduru. Pe Gâlcă, pe care i l-a recomandat lui Mircea Sandu pentru a-l aduce la loturile naționale de juniori, îl adora și se amuza pe seama siluetei sale: „La masă, mănâncă din farfuriuța de prăjituri”. Cu toate astea, Prodan remarca, aproape uluit, faptul că Panduru, deși îl socotea prieten, nu-i trecuse niciodată pragul casei. În mod normal, o relație de amiciție înseamnă și vizite în familie. În casa din Satu Mare a lui Prodan au ajuns, însă, nume precum Mihai Stoichiță, Ilie Dumitrescu sau Miodrag Belodedici. Despre Ilie, Didi povestea că l-a întrebat dacă prăjiturile cu care a fost servit erau „eco”.

Dinamoviștii, legați în jurul lui Lupescu

Prieteniile s-au format în funcție de cluburile din România unde au crescut și au jucat sau de campionatele pe care le-au bifat după Revoluție. „Gașca dinamovistă” l-a avut lider Ionuț Lupescu, lângă care a fost mereu Florin Răducioiu. Cei doi au fost lansați la juniori de Dinamo. Relația n-a fost continuă, ca o prietenie pe viață, ci a prezentat fluctuații. Prietenia lor s-au „răcit” la un moment dat, mai exact când Lupescu a decis să intre în echipa de la FRF, după ce făcuse opoziție împreună împotrva lui Mircea Sandu. „Ionuț e o jigodie”, spunea, cu duritatea celui care i-a fost înșelată prietenia, Răducioiu în presa vremii. Era anul 2005.

Când ziceai Ionuț Lupescu, spuneai, invariabil, Florin Prunea, un lider de sindicat redutabil o vreme. Prunea era singurul în care Lupescu avea încredere 100%. Apoi, după ce aceștia s-au întors în liga internă, Ion Vlădoiu și Gică Mihali s-au alăturat găștii.

Moldovan, intrat în gura lui Popescu

Nucleul de bază al naționalei a fost format din Gică Hagi, Gică Popescu și Dan Petrescu. Li se alături alte nume grele, precum Lăcătuș, Balint și Belodedici. Trioul dur nu i-a înghițit pe „intruși”. Unul dintre ei era Viorel Moldovan, care a prins aripi la națională după ce Florin Răducioiu a abandonat lotul tricolor, după Euro 1996. „Fiecare doarme cum își așterne”, a spunea „Moldo-gol” când Gică Popescu intra la închisoare, ca urmare a condamnării în „Dosarul Transferurilor”. Hagi și Popescu nu l-au putut ierta multă vreme. Acum, părțile mimează amiciția.

Găștile din Generația de Aur

Nucleul liderului

Gică Hagi

Gică Popescu

Dan Petrescu

Gașca Steaua

Daniel Prodan

Costel Gâlcă

Basarab Panduru

Gașca Dinamo

Ionuț Lupescu

Florin Răducioiu

Florin Prunea

Gică Mihali

Ion Vlădoiu

Gașca „belgiană”

Dorinel Munteanu

Tibor Selymes

Lupi singuratici

Ioan Ovidiu Sabău

Bogdan Stelea

Ilie Dumitrescu

Viorel Moldovan

Gică Craioveanu