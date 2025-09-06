search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Se întoarce Dorinel Munteanu? Antrenorul român se află în negocieri cu noua echipă

Publicat:
Ultima actualizare:

Dorinel Munteanu (57 de ani) s-a despărțit de Sepsi OSK în urmă cu patru luni și se află în căutarea unui nou angajament. În prezent, tehnicianul român se află pe lista unei echipe de fotbal din România.

Dorinel Munteanu s-a despărțit de Sepsi în urmă cu patru luni Foto/Facebook Sepsi
Dorinel Munteanu s-a despărțit de Sepsi în urmă cu patru luni Foto/Facebook Sepsi

Recent, Dorinel Munteanu a fost dorit de către Gloria Bistrița, însă negocierile dintre tehnician și gruparea din Liga a 2-a nu s-au finalizat. Ar putea ajunge, însă, să preia banca tehnică a unei echipe din al treilea eșalon.

Conform digisport.ro, antrenorul este dorit de către oficialii celor de la Unirea Alba Iulia. În prezent, cele două părți ar negocia un potențial contract.

Gruparea ar fi pe care să renunțe, în decursul acestui weekend, la Alexandru Pelici, ceea ce este surprinzător, având în vedere că tehnicianul care a preluat-o pe Unirea Alba Iulia în toamna anului 2023, și-a prelungit înțelegerea cu formația vara aceasta.

Dorinel Munteanu a mai pregătit în cariera sa echipe precum CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui, „U” Cluj, FCSB, FC Dinamo București, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Qabala, Astra Giurgiu, Zakho, Concordia Chiajna și CSM Reșița.

Unirea Alba Iulia a ratat promovarea sezonul trecut

Chiar și cu resurse financiare foarte bune pentru nivelul ligii a treia, Unirea Alba Iulia nu a reușit să urce în eșalonul secund.

Primăvara aceasta, la baraj, echipa pregătită de Pelici a învins Râmnicu Vâlcea cu 1-0 pe teren propriu, dar a pierdut cu același scor în meciul retur și, în final, s-a calificat adversarul la loviturile de departajare.

Noul sezon a debutat, de asemenea, sub așteptări, cu un eșec acasă în fața Metalurgistului Cugir, scor 1-2. După meci, Pelici le-a transmis suporterilor că „echipa se numește Unirea Alba Iulia, nu Dezbinarea Alba Iulia”, conform Ziarul Unirea.

Sport

