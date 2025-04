După i-a făcut debili pe votanții lui Călin Georgescu, Alex Chipciu i-a „înțepat” pe americani pe seama blocării vizelor

Căpitan la U Cluj, internaționalul Alex Chipciu (35 de ani) a bifat o performanță istorică chiar la meciul din etapa a doua a play-off-ului contra rivalei din oraș, joc câștigat cu 1-0 prin golul moldoveanului Vladislav Blănuță.

Concret, Chipciu a ajuns la 100 de meciuri jucate pentru Universitatea în Superliga. Este primul fotbalist din secolul 21 care bifează această bornă. „Alex Chipciu, primul fotbalist cu 100 de meciuri jucate la U în Superliga în ultimii 26 de ani”, scrie în postarea celor de la U Cluj.

„Dacă tot nu mai avem voie în America...”

La finalul partidei, în contextul problemelor cu vizele de SUA pentru români, programul visa Waiver, Alex Chipciu a anunțat obiectivul lui „U” Cluj într-o notă amuzantă: „Dacă tot nu mai avem voie în America, măcar să ne ducem în Europa cu fotbalul”. ”M-am bucurat la final… Am scos energia aia puțină pe care o mai aveam. Am suferit în seara asta. Cred că de când eram copil nu am mai avut crampe. Abeid credea că trag de timp, dar aveam patru crampe. Eu nu trag niciodată de timp.

O victorie foarte grea, am suferit tare de tot în seara asta, cu o echipă foarte bună. Ce pot să zic? Doar felicitări pentru eroismul din această seară. N-aș putea să vorbesc de ei de rău, pot doar să felicit pe toată lumea. Cred că am greșit cu calculele și cu toată nebunia și ne-am dus la Craiova în vacanță. Sunt bucuros că am câștigat, dar sunt realist că am suferit, CFR e o echipă foarte bună și ne-a pus probleme. Echipele astea trei, CFR, Craiova și FCSB, investesc foarte mult și ca să fii la nivel cu ele trebuie să te autodepășești. Suporterii ne-au spus măcar să meargă cu noi într-o deplasare în Europa, că nu au fost niciodată. Ăsta e și gândul nostru. Dacă tot nu mai avem voie în America, măcar să ne ducem în Europa cu fotbalul. Echipele sunt foarte echilibrate și asta este bine pentru toată lumea. În seara asta am suferit cam cum am suferit cu FCSB când au jucat ei aici”, a declarat Alex Chipciu.

După un meci cu Universitatea Craiova în care susținea că i-au fost înjurați copiii, Chipciu a răbufnit: „Asta e educația noastră! Apoi, vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă.

40 de ani am fost conduși de un dement, de un incult. N-ai cum să miroși a alcool, să-ți iei foștii jucători de gât. Dacă vrei să vorbesc despre fotbal? Am jucat fotbal. Am fost mai buni ca ei”, a spus Alex Chipciu. În cantonamentul din Antalya, Chipciu a luat cu el o carte despre Rusia lui Putin.