Scandal cu acuze de înjurături, băutură și haine fake după Craiova - U Cluj

Meciul Universitatea Craiova - „U” Cluj 1-0, din etapa a 25-a, a avut parte de scandal la pauză, când jucătorii echipei oaspete susțin că au fost înjurați și scuipați, dar și la final, când au venit acuzele.

Scandalul s-a petrecut la pauză, când Sorin Cârțu s-a luat de arbitrul Iulian Călin, acuzând faptul că a avut nevoie de intervenția VAR pentru a dicta un penalty clar în viziunea oficialului oltean, lovitură transformată de Alexandru Mitriță în minutul 10. Iulian Călin a acordat două lovituri de pedeapsă în prima parte a meciului, ambele evidente. La ambele a avut nevoie de interveniția lui Sorin Costreie și Romică Bîrdeș, aflați în camera VAR.

„Am experiență de 30 de ani de antrenorat, 15 ani de fotbal de performanță. Nu există, ascultați ce vă spun, o fază clasică pentru penalty așa cum a fost faza noastră! Nu stai la discuții, este clară, 100%! Tu te duci la VAR...”, a zis Cârțu la final, care acuză Clujul de proptele politice.

Oltenii cred că semnalele trase de Gloria Buzău și de Rapid după meciurile cu „U” Cluj sunt justificate, iar ardelenii sunt ajutați.

„Ne-a lipsit un antrenor meschin”

La finalul partidei, Alexandru Chipciu, 35 de ani, nu a iertat pe nimeni și a răbufnit. Căpitanul ”studenților” l-a făcut praf pe Sorin Cârțu, cel pe care l-a acuzat că se afla în stare de ebrietate. De asemenea, s-a luat de alegătorii lui Călin Georgescu și a precizat faptul că gecile lui Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, sunt fake.

„Am fost luptători, niște eroi. Sau poate a fost Craiova slabă. Nu am arătat rău în 10 oameni. Mă ghidez mult după joc și ce prezentăm pe teren. Ar fi culmea să zicem de Nistor, că a ratat acum. Am dominat partida și în 10 oameni. Ne-a lipsit un antrenor meschin, care n-are educație... Poate asta ne-a lipsit. Așa funcționează lucrurile pe aici. Poți să fii legendă beată sau sub alte influențe.

Să-ți iei de gât foștii jucători... Îmi pare rău de Mirel. El are niște principii și îl iubesc. A intrat și el în vria asta. Un circ total, o mascaradă! L-am avut coleg pe Felgueiras, și ăla ne înjura pe aici...

Sorin Cârțu l-a luat de gât pe Ovidiu Bic. Am fost aici, am văzut. Eu nu vreau să tac! Dacă voi avea vreodată de pierdut, nu îmi pasă. Vreau să joc fotbal cât mai pot, de plăcere. Așa sunt și patronii, cultură zero. Asta e, îmi asum!”.

„Haine fake”

Chipciu s-a luat de Șumudică. Tehnicianul giuleștean a luat fost după „U” Cluj - Rapid 2-1, iar fotbalistul nu i-a rămas dator.

„Promovăm gecile, firme, Burberry. Fake! Asta înseamnă, haine fake de 200-300 de euro (n.r. - aluzie la geaca lui Șumudică). N-a dat niciodată mii de euro pe ea, asta e viața în România. În 2025, când iei haine de la băieți... dacă dai o spargere, cum au dat ăia la coiful dacic, te caută poliția. Băieții aduc haine fake. Să vedem factura, nu a dat 3.000 de euro. În 2025 se poartă firmele mai șmechere. Scrisul ăla mare e depășit!

Circ total, promovăm circul. Dacă noi credem în determinism, efectele vor fi cauzele de acum. Oamenii te înjură de copii.

Mi-au înjurat copiii. Aș vrea să spun că rasa asta, homo sapiens, are o capacitate reflectivă, își tot schimbă comportamentul, la ei nu se poate (n.r. - cei de la Craiova). Asta e educația noastră! Apoi, vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă.

40 de ani am fost conduși de un dement, de un incult. N-ai cum să miroși a alcool, să-ți iei foștii jucători de gât. Dacă vrei să vorbesc despre fotbal? Am jucat fotbal. Am fost mai buni ca ei”, a spus Alex Chipciu, la Prima Sport. În cantonamentul din Antalya, Chipciu a luat cu el o carte despre Rusia lui Putin.

Cârțu, arătat cu degetul și de Nistor

Dan Nistor, de la „U” Cluj, a acuzat că Sorin Cârțu a avut un comportament reprobabil la pauză și la final și susține că Mirel Rădoi și-a cerut scuzele în numele președintelui Universității Craiova.

„Am un respect deosebit pentru Mihai Rotaru și pentru Mirel Rădoi, care e un om fabulos. Cred că domnul Rotaru ar trebui să fie mai atent la ce angajați are. Nu cred că e permis ca domnul acela să vină să ne scuipe jucătorii, nu pot să-i dau numele, că e mare scofală.

Domnul Sorin Cârțu, da, nu e posibil să înjuri jucătorii. Vreau să-i mulțumesc lui Mirel Rădoi pentru că și-a cerut scuze în numele dânsului. La pauză a venit și a început să înjure, să scuipe. La final a venit pe aici, nu știu ce voia.

Le mulțumesc suporterilor de la Craiova că m-au lovit cu diverse obiecte, sunt foarte frumoși”, a spus Dan Nistor.

„Vedeți-vă de politica voastră”

Sorin Cârțu, 69 de ani, președintele oltenilor, s-a apărat. El a acuzat jocurile politice care ar favoriza-o pe U Cluj și nu și-a putut explica motivul pentru care „centralul” a avut nevoie de VAR și de atât timp pentru a lua o decizie logică în viziunea lui, cea din minutul 10, când gazdele au primit penalty: „Întotdeauna luăm atitudine pentru cel care spune dreptatea. Spuneți voi dacă s-a văzut altceva, poate aveți alți ochi. Înseamnă că eu sunt vinovat dacă ați văzut altceva.

Dacă la o asemenea fază clară stai în expectativă, eu ce să cred? Mă cerți pe mine că văd niște lucruri evidente? Evidența rămâne, n-o poți acoperi niciodată.

De asta trag semnale de alarmă, nu vă mai băgați, mă! Lăsați-ne, nu mai veniți cu influențe politice! Au fost atâtea influențe, nu eu le-am dovedit. De Dâncu, ce a făcut cu CFR, de Boc, cu ce face cu U Cluj.

De ce te miri că ăștia stau în expectativă și fac un pas în spate? Nu vorbim de memorii, lumea trage niște semnale prin ceea ce se întâmplă. Să zicem că sunt nebun în seara asta... bă, dar trage Rapid, Buzăul, toată lumea trage semnale, ce facem?

Lăsați-ne, bă, în pace, vedeți-vă de politica voastră! Sunt atâtea în țara asta pe care trebuie să le rezolvați, voi v-ați băgat și în fotbal!”.

S-a enervat și Sabău

Ioan Ovidiu Sabău (56 de ani), un antrneor care refuză să intre în clinciuri, s-a declarat dezamăgit de ce s-a întâmplat în afara gazonului de la Craiova.

„Ne place să promovăm alte valori. Mi-mi permit să spun mai multe, pentru că voi ieși iar pe locul doi dacă voi spune ce a fost la pauză și după joc. Nu se pate așa ceva! Nu mi-am putut imagina că se poate întâmpla așa ceva în 2025. Nu mi-am putut imagina. Am văzut ce s-a întâmplat acolo.

E bine să nu vorbesc, nu are rost să intru în detalii. Apoi, două săptămâni o să mă facă în toate felurile anumiți oameni care știu ce s-a întâmplat. Toată ziua sunt sunati, chemati pe la emisiuni.

Asta a facut și Șumudică două săptămâni, nu mai exista pic de respect”, a spus de obicei calmul Sabău despre fostul său coleg de cameră de la Rapid. Șumudică declarase că va ocoli de acum încolo să intre în Cluj, după ce n-a primit un penalty în meciul direct.

„U” Cluj s-a confruntat cu acuze că este favorizată (a primit două penalty-uri pe final, dintre care unul socotit ușor acordat) și după succesul cu 2-1 în fața ultimei clasate, Gloria Buzău.