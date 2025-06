Replici dure între Florin Prunea și primarul Mihai Chirica: „Ce îi făcea nevestei... Băi, ferească!”

Șir de vorbe grele între fostul portar Florin Prunea (56 de ani), care a lucrat ca președinte la Poli Iași, și primarul urbei moldave, Mihai Chirica (53 de ani). Disputa are loc după ce Poli Iași a retrogradat în divizia secundă, învinsă la baraj de Metaloglobus.

La acuzele lui Prunea, Chirica a replicat pe Facebook. Răbufnirea primarului a fost declanșată de faptul că Prunea a susținut că retrogradarea lui Poli Iași ar fi fost pusă la cale intenționat.

„Băi, dar știi ce face? Se îmbată, nu e prima dată, se îmbată și postează, și după le șterge. Îl sună ăștia «alo, șterge-l repede, ai tras ceva?», că el trage așa, dar și pe năsuc. Păi trage pe nas, când e răcit ia Nurofen. Ia Vibrocil, ala e bun. Nu iei și tu de nas?

Vibrocilul e mai bun, întreabă-l pe Chirica. Are deviație de sept și are cădere lungă, când toarnă așa de sus, nu mai știe ce vorbește. Bă eu am stat cu omul ăsta cinci ani jumătate, casă în casă, am avut un gard între noi, uite atât, eu când am plecat de acolo, el s-a mutat în casa mea, la o lună de zile.

El era viceprimarul lui Nichita, până l-a «bingănit» pe ăla (n.r. - fostul primar Gheorghe Nechita), că el l-a dat în primire. Ăsta... e cel mai mare turnător, și ăla, nu știu câți ani l-a ținut viceprimar.

El avea momente... frate, ce auzeam din casă de la el... ferească Dumnezeu! Ce îi făcea nevestei... Băi, ferească! El și acum are momente, când noaptea postează și e beat de nu mai poate să stea pe picioare și după îl sună ăia «băi, dă-le jos de pe site», după îl înjură ăia.

Are probleme d-astea. Beau și eu puțin, dar nu cantitatea pe care o bea el”, a replicat Prunea, pentru iamsport.ro.

„A ajuns doar un distilat”

Florin Prunea a fost contrat pe Facebook de primarul din Iași, Mihai Chirica:

„A ajuns doar un distilat, care, ascultat peste normă, provoacă dureri de cap și halucinații specifice gradelor (nu celor de la Dinamo). Există o mare diferență între noi doi. Poate că domnul Prunea încă trăiește în perioada în care rezultatele meciurilor din prima ligă de fotbal se obțineau oriunde altundeva, mai puțin pe teren.

Credeam că vremurile unor astfel de oameni, care numai de fotbal nu pot fi numiți, au apus de mult. Iată că domnul Prunea sugerează că „cooperativa” există în continuare în fotbalul românesc.

Este păcat că un fost internațional se face de râs în public. Efectiv vorbește gura fără el... Mai bine s-ar reprofila și ar face stand-up comedy pentru că, prin ceea ce afirmă pe scena fotbalistică românească mai tot timpul, nu doar că stârnește hohote de râs, dar se umple și de penibil”.