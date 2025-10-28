search
Duel în familia Dinamo! Frate contra frate în Cupa României, în timp ce CFR merge la Slatina

0
0
Publicat:

Cupa României se reia în această săptămână, odată cu debutul fazei grupelor. Timp de trei zile, de marți până joi, se vor disputa 12 partide care aduc în scenă echipele de top din Superligă, dar și surprizele venite din eșaloanele inferioare.

CS Dinamo - FC Dinamo, în Cupa României Betano
Duel „de familie” la Dinamo | FOTO Facebook

Cele mai bine clasate opt formații din campionatul intern intră acum în competiție, alături de cele 16 echipe care au trecut de faza play-off-ului. Tragerea la sorți organizată la finalul lunii septembrie a stabilit componența celor patru grupe, iar cele mai tari confruntări se anunță în Grupa A și Grupa B.

FCSB și Universitatea Craiova se regăsesc în aceeași grupă, promițând un duel cu miză și orgolii, în timp ce CFR Cluj și Rapid au fost repartizate împreună în Grupa A.

Duel de familie în Cupă: CS Dinamo vs Dinamo București

Cel mai spectaculos meci al etapei inaugurale va avea loc marți seară, de la ora 21:00: CS Dinamo București, din Liga a 2-a, o înfruntă pe Dinamo București, din SuperLiga. Un duel cu încărcătură emoțională uriașă, pentru că ambele echipe poartă același nume și aceleași culori.

Formația din Liga 2, antrenată de Florin Bratu, a ajuns până aici după un succes spectaculos, scor 3-2 cu Politehnica Timișoara, în play-off. Tragerea la sorți a adus-o față în față cu „marea” Dinamo, într-un meci care promite emoție, pasiune și nostalgie.

CFR Cluj, deplasare complicată la Slatina

Tot marți, de la ora 18:30, CFR Cluj merge pe terenul celor de la CSM Slatina, din Liga a 2-a. Ardelenii traversează un moment extrem de delicat, după ce au pierdut recent cu 0-2 în fața Farului Constanța și au ajuns pe locul 13 în SuperLiga României.

Nici adversarul nu stă mai bine. Slatina ocupă tot locul 13, dar în Liga 2, cu doar 12 puncte strânse în 11 etape. 

Miercuri, 29 octombrie

Metaloglobus - FC Argeș, ora 15:00

Metalul Buzău - "U" Cluj, ora 15:00

Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, ora 18:30

Gloria Bistrița - FCSB, ora 21:00

Joi, 30 octombrie

Concordia Chiajna - FC Hermannstadt, ora 15:00

UTA Arad - Petrolul Ploiești, ora 17:00

FC Botoșani - Farul Constanța, ora 19:00

CSC Dumbrăvița - Rapid, ora 21:00

Calendarul complet al Cupei României:

Etapa a doua a grupelor: 2-4 decembrie

Etapa a treia a grupelor: 16-18 decembrie

Sferturi de finală: martie 2026

Semifinale: aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Sport

