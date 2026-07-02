CTP, atac la surorile Serena și Venus Williams: „Se distrează cheltuind din gloria trecută”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu sugerează într-un comentariu pe pagina sa de Facebook că surorile Serena și Venus Wiiliams ar trebui să se retragă din tenisul profesionist, întrucât deranjează sportul alb cu fiecare prezență.

Fin analist al sportului alb, gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat pe pagina sa de Facebook ultima prestație a Serenei Williams la turneul de la Wimbledon.

Sub titlul ”Fake tennis news”, CTP critică tenisul practicat de Serena.

”Am văzut meciul Serenei Williams cu tânăra australiancă Maya Joint. Nu mi-a plăcut. Megacampioana s-a plimbat pe teren, de colo-colo, având aerul că le face o mare favoare mulților privitori ai Wimbledonului. Nu știu dacă, la 44 de ani, Williams nu vrea sau/și nu mai poate alerga la mingile care vin prea departe de ea. Doar când poate lovi de la șold, de pe picioare, și când servește, mai amintește de anii ei de glorie. Rezultatul e un soi de meci demonstrativ care aroganța sextuplei câștigătoare a Wimbledonului. Un fake game, tenis „ștrandist”, care a culminat cu refuzul măgăresc al lui Williams de a participa la conferința de presă de după înfrângere”, scrie gazetarul.

CTP a luat-o în colimator și pe sora Serenei, Venus, care la rândul său ”păcălește sportul”, sugerând că ar fi mai onorabil pentru ambele jucătoare să se retragă din activitate înainte de a se face de râs de tot.

”Ca să nu mai vorbim de sora Venus: ea primește wild-card-uri, care ar putea fi date tinerelor jucătoare, și pierde sistematic și jalnic în primul tur. A ști când și cum să pui punct carierei profesioniste este o marcă a legendelor. Martina Navratilova a câștigat, după 10 ani de absență, un meci pe tabloul principal de simplu la Wimbledon. Avea 47 de ani, dar a luptat serios până la ultima minge. Steffi Graf s-a retras la 31 de ani și n-a mai revenit niciodată. Chris Evert, la 35. Justine Henin, la doar 29 de ani, pentru că brațul ei nu mai făcea față. Probabil că surorile Williams se distrează cheltuind din gloria trecută. Tenisul adevărat se întristează”, își încheie comentariul Cristian Tudor Popescu.

Turneul de tenis de la Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din lume și este considerat pe scară largă ca fiind cel mai prestigios. Wimbledon este unul dintre cele patru turnee de tenis Grand Slam, celelalte fiind Australian Open, French Open și US Open.

Totodată, Wimbledon este singurul Grand Slam care se joacă pe iarbă, care este suprafața tradițională de tenis. Turneul are loc în mod tradițional pe parcursul a două săptămâni, la sfârșitul lunii iunie și la începutul lunii iulie.