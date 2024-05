Dinamo și-a aflat adversara din semifinalele Final Four la handbal masculin

Echipa masculină de handbal Dinamo București va înfrunta echipa germană Flensburg-Handewitt în Final Four-ul European League. Cealaltă semifinală se va disputa între alte două echipe din Bundesliga, Fuchse Berlin și Rhein Neckar.

Final Four-ul va fi găzduit de Hamburg, în perioada 25-26 mai. Finala mică și finala mare au loc pe 26 mai, în timp ce meciurile din semifinale sunt pe 25.

Cele două semifinale sunt:

Flensburg - Dinamo

Fuchse Berlin și Rhein Neckar

Flensburg este pe locul 3 în Bundesliga, unul dintre cele mai tari campionate de handbal masculin. Adversara lui Dinamo are 44 de puncte în liga germană, fiind depășită de o altă echipă din Final Four, Fuchse Berlin, cu 50, și Magdeburg, tot 50.

Xavi Pascual, antrenorul celor de la Dinamo București, a fost foarte hotărât, după calificarea în Final Four: echipa sa trebuie să se bată pentru finală!

”Adversarele din Final Four sunt trei echipe care pot evolua în Liga Campionilor, pentru noi e o experiență mare și vom pregăti bine meciurile și vom vedea ce se întâmplă. În acest moment eu nu m-am gândit la ce șanse avem, ne jucăm șansa, vom încerca să câștigăm primul meci și după vom vedea, cel mai important e că avem timp să recuperăm jucătorii. E fantastic, obiectivul e măreț, am stabilit de când am început sezonul că se poate ajunge la Final Four, e incredibil, pentru noi e un sezon foarte important. Eu sunt foarte exigent, asta e realitatea, am atins un obiectiv mare, ok, dar acum obiectivul e schimbat. Pentru noi acum obiectivul în Final Four e finala, după să încercăm să o câștigăm. Toată lumea vorbea la începutul sezonului că putem câștiga această competiție, e dificil pentru că avem echipe puternice rămase în competiție, dar mergem acolo și vedem”, a spus Pascual, potrivit gsp.ro.