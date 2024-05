Dinamo, o tragedie în alb-roșu: explicațiile prăbușirii unui colos al fotbalului românesc EXCLUSIV

România are o abilitate extraordinară de a-și distruge brandurile, iar în fotbal ce s-a întâmplat cu Steaua și Dinamo stă mărturie în acest sens.

Formația din Ghencea, campioana Europei în 1986, se zbate în mediocritatea ligii secunde, iar cea din „Ștefan cel Mare“ e pe cale să i se alăture. Pentru că, duminică, aproape de miezul nopții, sunt șanse foarte mari să se oficializeze a doua retrogradare a „câinilor“. Prima a fost în mai 2022, după barajul pierdut cu Universitatea Cluj (0-2 în deplasare și 1-1 acasă). Cea de a doua poate veni acum, fără ca Patriche și colegii să mai aibă șansa unui baraj.

Cum s-a ajuns însă aici? Explicațiile au fost oferite pentru „Weekend Adevărul“ de dinamoviști de rasă.

Costel Orac: „Trei greșeli mari“

Când Dinamo juca o semifinală de Cupa Campionilor Europeni, în sezonul 1983-1984, Costel Orac (65 de ani) marca în poarta nemților de la Hamburg (3-0) și apoi recidiva în returul semifinalelor cu Liverpool, la București (1-2).

„Situația de acum e disperată. Pe vremea mea, nu ne-am fi imaginat că Dinamo va ajunge să retrogradeze vreodată, darămite să ajungă să fie amenințată de a doua retrogradare... Pe vremea noastră, Dinamo era o forță pentru fotbalul românesc“, ne-a spus fostul atacant, cu peste 40 de reușite în alb-roșu.

Apoi, a trecut în revistă marile greșeli din acest sezon: „În primul rând, la începutul campionatului s-a mers pe mâna jucătorilor care au ajutat și au contribuit la promovare. Dar nu s-a investit în întărirea lotului. Pentru că, în viziunea mea, după ce promovezi, e normal să aduci ceva în plus în posturile cheie care sunt într-o echipă. A doua greșeală, și spun asta din postura unui antrenor care își dorește ca tehnicienii să fie lăsați să-și facă munca în liniște și să beneficieze de răbdare, a fost, totuși, amânarea unei decizii în privința lui Burcă. Pentru că jocul avea carențe evidente, echipa nu reușea să marcheze și se tot pierdeau puncte. Poate că dacă Burcă ar fi fost schimbat mai din timp alta ar fi fost soarta lui Dinamo în acest sezon. Și ultima mare greșeală a fost întârzierea transferurilor din iarnă. Ideal ar fi fost pentru antrenor ca jucătorii transferați în perioada de pauză să fie la dispoziția lui în cantonamentul de iarnă. Ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat. În fine, să ajungi să pierzi puncte importante, în ultimele minute, în cinci jocuri capitale din play-out, nu e OK...“.

Vaișcovici: „Sunt scârbit!“

Un alt fost mare dinamovist, Claudiu Vaișcovici (61 de ani), cu o contribuție importantă la campania din sezonul 1989-1990, când s-a atins semifinala din Cupa Cupelor, cu greu s-a lăsat convins să zică ceva.

„Crede-mă că sunt scârbit de tot ce văd! Nu doar la Dinamo, dar în play-out. Jocurile sunt făcute. Uite-te doar la rezultatele care au fost în play-out în ultimele săptămâni. Iar Dinamo e de vină că a pierdut opt puncte pe finalul meciurilor. Cu acele puncte, acum puteai nici să nu te prezinți în ultima etapă, că erai deja salvat de la retrogradare“, ne-a spus fostul vârf, cu aproape 60 de goluri pentru Dinamo.

„Retrogradare cu salarii de 20.000 de euro!“

Nu doar fostele glorii suferă acum, în așteptarea ultimei etape din play-out. La fel de afectați sunt și jurnaliștii care stau de ani buni alături de formația din „Ștefan cel Mare“. Printre ei și Cătălin Mureșanu (ProSport), un dinamovist înrăit, dar care a știut să-și facă meseria în mod cinstit, făcând diferența între statutul de suporter și cel de ziarist.

„Dinamo a început strâmb sezonul ăsta. Cu o interdicție la transferuri. Pe care acționarii n-au reușit să o rezolve. Era vorba de o sumă de 500.000 de euro pe care foști jucători o cereau. Dacă ai fi achitat-o, s-ar fi ridicat interdicția imediat. Au plătit-o într-un final, însă s-au pierdut etape multe până s-a rezolvat această problemă“, ne-a spus Mureșanu la începutul analizei sale.

„Apoi, cazul Burcă. După ce a plecat de la Dinamo, l-am întrebat într-o emisiune dacă își asumă o eventuală retrogradare, în cazul în care echipa va ajunge în „B“? Și mi-a spus că nu. Dar eu spun că e și Ovidiu Burcă vinovat. De ce? Pentru că la începutul sezonului a tolerat această situație, cu interdicția la transferuri, și n-a venit în fața suporterilor să tragă un semnal de alarmă. În schimb, a venit și a zis că totul e OK. De asta spun că și Ovidiu Burcă are partea sa de vină pentru situația actuală. El mereu a acoperit problemele de la club și a girat pentru acționari“, a continuat jurnalistul de la prosport.ro.

„Și, peste toate astea vine o altă mare problemă: necunoașterea celor care au luat deciziile la Dinamo. Aici, vina îi aparține, în primul rând, lui Andrei Nicolescu. Desigur, îi avem pe Eugen Voicu, președintele Consiliului de Administrație Red&White și pe Dan Gătăianțu pe partea financiară, însă Andrei Nicolescu a spus că el își asumă rezultatele echipei. A venit în fața conducerii și suporterilor și a spus că Dinamo are obiectiv locurile 8-10. De care echipa nu s-a apropiat niciodată. Și din cauza acestei nepriceperi Dinamo e pe cale să retrogradeze pe niște sume foarte mari! Vorbim despre salarii lunare care pornesc de la 13.000 de euro și, din ce se aude, sar și de 20.000 de euro pe lună în unele cazuri! În același timp, FC Botoșani aduce jucători pe bani mai puțini și e aproape de salvare. Atenție: Botoșani a fost mult timp sub Dinamo în clasament! Și de asta spun că aici se vede nepriceperea conducătorilor. Firește, la tot ce am spus, se adaugă și un strop mare de ghinion. Pentru că o echipă care pierde opt puncte în buza minutului 90 sau după are o mare problemă“, ne-a explicat Mureșanu.

Play-out, etapa a 9-a (ultima)

Duminică, 21.30

Oțelul Galați – FC Botoșani

Poli Iași – Petrolul

FCU Craiova – Hermannstadt

Dinamo – UTA

Voluntari – Universitatea Cluj

Clasament

1. UTA 37 de puncte

2. Oțelul Galați 33p

3. Hermannstadt 31p

4. Universitatea Cluj 30p

5. Petrolul 29p*

6. Botoșani 25p*

7. Voluntari 24p

8. Poli Iași 24p*

9. Dinamo 22p*

10. FCU Craiova 22p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.