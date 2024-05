Dinamo, cronica unei morți anunțate: cum s-a ales praful, încă o dată, de un brand al fotbalului nostru

Pe cât de surprinzătoare a fost promovarea reușită de Dinamo, după doar un sezon în „B“ în care, la un moment dat, se vorbea despre faliment și desființare, pe atât de previzibilă e iminenta retrogradare care se prefigurează acum.

Pentru că Dinamo ne arată că, într-adevăr, ce începe prost se încheie și mai prost! Acesta ar fi un rezumat al acestei stagiuni în care roș-albii au pornit catastrofal, cu trei înfrângeri succesive în campionat, și în care, cu foarte mici excepții, au fost o formație neputincioasă, vulnerabilă, incapabilă să câștige. Desigur, atât Ovidiu Burcă, cât și Zeljko Kopic au dat, uneori, impresia că „pacientul“ a fost „deconectat de la aparate“. Din păcate pentru suflarea dinamovistă însă, de fiecare dată, echipa s-a întors la „Terapia intensivă“. De unde, la ora actuală, pare că nu va mai exista vreo ieșire. Cel puțin, nu în sezonul actual.

Ceea ce face situația de acum și mai dureroasă e că Dinamo și-a supus fanii la o corvoadă, ducându-i de la agonie la extaz și înapoi. Mai ales în play-out! Aici, în cele opt partide de până acum, elevii lui Kopic au „reușit“ să-și bată joc de cinci meciuri în minutul 90 sau în prelungiri. În felul acesta, cu niște goluri încasate pe finalul unor confruntări cruciale, Dinamo a aruncat un total cu 8 puncte pe apa sâmbetei! Fără aceste sincope, echipa ar fi avut acum 30 de puncte, la fel ca Universitatea Cluj care e pe 4 în play-out, și scăpase demult de grijile retrogradării.

Așa însă, s-a cântat prohodul lui Dinamo după remiza din weekend, 3-3 pe „Cluj Arena“, după încă un meci în care „câinii“ n-au fost în stare să țină de rezultat, după ce au trecut, în frunte, în minutul 87!

Foștii jucători, îngroziți

Fragilitatea de care Dinamo a dat dovadă, pe finalul partidelor, i-a lăsat cu gura căscată pe analiștii care au urmărit meciul de sâmbătă cu Universitatea Cluj. Reacțiile lor, în studiourile TV, vorbesc de la sine.

*Florin Bratu (Digi Sport): Din păcate, nu o văd pe Dinamo ieșind din această situație. Depinde de jocul rezultatelor. Îmi e greu să cred că se vor alinia toate planetele în ultima etapă. UTA, cu Mircea Rednic, va veni foarte înverșunată. Eu îl cunosc pe Mircea Rednic și nu va face rabat. Cu părere de rău, Dinamo are șanse mici. Sunt probleme de la începutul campionatului. Ce mă deranjează pe mine, ca dinamovist, e că Dinamo nu și-a învățat lecția. Am vrut să văd că se schimbă ceva și nu mai sunt așa naivi pe final de meci. S-a întâmplat același lucru. Îmi pare tare rău.

*Ionel Dănciulescu (Digi Sport): Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele după încă o partidă în care Dinamo primește gol după minutul 90. O partidă pe care tu ai avut-o în mână. Trebuie să faci o altă strategie. Aici ține și de antrenor, de personalitatea jucătorilor, de responsabilitate. E inadmisibil să se întâmple lucruri de genul acesta. Tu știi că ai primit gol și ai probleme după minutul 90 și să nu remediezi problemele astea...

*Cristi Pulhac (Orange Sport): Continui să cred că ceea ce se întamplă la Dinamo nu e unitate de grup, iar asta din cauza faptului că antrenorul şi conducerea nu ştiu să-i unească pe străini cu români. S-a văzut o lipsă de determinare... Ar fi trebuit să fie montaţi. Amzăr şi Bani râdeau când au fost schimbaţi. Nu mi-a plăcut, ar fi trebuit să se concentreze până la final. Au luat totul în derâdere. Am vazut foarte multe greseli. Moura, la primul gol, e nu stiu a câta oară când nu ştie să stea în teren.

Kopic, clișee care trădează resemnarea

Faptul că Dinamo e cu un picior și jumătate în „groapă“ a fost evident și pentru cei care au ascultat discursul antrenorului Zeljko Kopic. Acesta a venit la interviul de după remiza cu Universitatea Cluj și a vorbit cu resemnare, privind în gol și rostind niște clișee.

„E aceeaşi poveste, săptămână de săptămână. Cred că am făcut un meci bun. Au fost multe lucruri bune. E foarte greu să primeşti gol în asemenea mod. E multă frustrare. Se poate întâmpla (n.r. – să iei gol pe final de meci), dar nu mereu, ca la noi. La fiecare meci! Am zis deja că vom lupta până la capăt. Am pierdut foarte multe puncte în ultimele săptămâni, acum depinde şi de alte rezultate (n.r. – evitarea retrogradării). Dar treabă noastră e să luptăm până la capăt“, a spus croatul de 46 de ani.

De când a fost instalat la Dinamo, Kopic a câștigat doar șapte partide din 22. Bilanțul său include și șase egaluri și nouă înfrângeri. Golaverajul? Unul negativ: 24-28.

Punctele pierdute pe finalul partidelor din play-out

Meci Etapa Ultimul gol încasat

Dinamo – Petrolul 1-1 a 2-a minutul 90+13

Oțelul – Dinamo 1-0 a 3-a minutul 90+3

FC U Craiova – Dinamo 1-1 a 5-a minutul 90

Botoșani – Dinamo 2-1 a 6-a minutul 90+1

U Cluj – Dinamo 3-3 a 8-a minutul 90+1

Play-out, etapa a 8-a

Sâmbătă

Botoșani – Voluntari 0-0

Universitatea Cluj – Dinamo 3-3

Duminică

Petrolul – Oțelul 2-1

Luni

Hermannstadt – Poli Iași 0-1

UTA – FC U Craiova 3-1

Clasament

1. UTA 37 de puncte

2. Oțelul Galați 33p

3. Hermannstadt 31p

4. Universitatea Cluj 30p

5. Petrolul 29p*

6. Botoșani 25p*

7. Voluntari 24p

8. Poli Iași 24p*

9. Dinamo 22p*

10. FCU Craiova 22p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.